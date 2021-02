Numele Cristinei Ich este deseori indicat drept răspuns la întrebarea eternă care e cea mai frumoasă femeie din România; este comparată cu Angelina Jolie și este considerată un reper în această privință. Desigur, ajută și faptul că, în calitatea ei de influencer, Cristina vorbește deseori despre frumusețe – dar nu doar despre rutina sa zilnică sau despre multiplele produse cosmetice pe care le testează, ci și despre felul în care a conștientizat că aspectul ei atrage atenția altora și despre cum se raportează la asta. În multele stories pe care le postează zilnic, Cristina Ich abordează subiecte dintre cele mai diverse. Dă urmăritoarelor ei sfaturi despre relații, abordează probleme spinoase încă pentru societatea românească, precum educația sexuală, și emite opinii despre tot soiul de subiecte.

Ich își permite uneori să se enerveze, dezvăluind un temperament vulcanic care uneori îi face pe urmăritorii ei să o privească fascinați, dar cu un fel de confuzie, și pe jurnaliștii care urmăresc îndeosebi vedetele să o taxeze aspru, surprinși parcă de faptul că o femeie frumoasă poate avea și păreri. Viața ei personală este urmărită pas cu pas, deși Cristina nu ascunde multe și dezvăluie chiar ea aspecte pe care alte celebrități se feresc să le arate. Și cu toate acestea, cu toate că manevrează social media mai bine decât o fac mulți specialiști, și deși cu fiecare postare în online spune și mai mult despre ea, oamenii continuă să o privească, avizi să afle și mai mult, de fiecare dată mai mult.

Și noi am vrut să aflăm mai multe despre Cristina, despre felul în care se raportează la propria frumusețe și despre ce face astfel încât să-și cultive atuurile naturale, dar și despre cum privește aspectul fizic al altora și standardele sociale care ne-au învățat ce ar trebui să reprezinte această calitate.

ELLE: Ce înseamnă frumusețea pentru tine? Este vorba despre o calitate exclusiv fizică sau e mai mult de atât?



Cristina Ich: Este mai mult de atât. Dacă nu alimentezi frumusețea fizică și cu inteligență, atitudine și bunătate, nu are nici un rost. Cât de mult ar suna ca un clișeu, până la urmă, aspectul fizic are relevanță doar pentru prima impresie. Dacă nu poți să oferi mai mult de atât, devii instantaneu plictisitor.



ELLE: Și cum te raportezi la propria frumusețe?



C.i.: Uneori o consider un dezavantaj. Oamenii care îți pun eticheta de femeie frumoasă au așteptări mult prea mari de la tine, iar tu te simți mereu sub presiunea de a le satisface. Chiar și cea mai mică greșeală va fi taxată întotdeauna.



ELLE: Când te gândești la frumusețe, aplici aceleași criterii atât femeilor, cât și bărbaților?



C.i.: Nu se aplică aceleași criterii. După părerea mea, un bărbat trebuie să rămână bărbat, iar calitățile lui se demonstrează dincolo de fizic. Evident că trebuie să aibă un aspect plăcut și îngrijit, însă niciodată nu va fi criteriul de bază asupra căruia aș atrage atenția.



ELLE: Mai putem vorbi în 2021 despre standarde de frumusețe? Cum privești tu azi acest aspect?



C.i.: Standardele de frumusețe s-au schimbat mult odată cu trecerea timpului, mai ales din cauza tehnologizării. Femeile au început să-și ia repere greșite. Majoritatea se raportează la tot ce văd în online prin filtre, așa că am început să vorbim tot mai puțin despre naturalețe și autenticitate.

Pe de altă parte, mă bucur că a fost îmbrățișată diversitatea și inclusivitatea. Industria modei a evoluat mult din acest punct de vedere, ținând cont că s-a făcut loc pentru siluete și imagini care sfidează vechile standarde ale frumuseții.



ELLE: Cum a evoluat rutina ta de îngrijire a tenului de-a lungul anilor? Cum arăta atunci când ai început să-i conștientizezi importanța și cum arată acum?



C.i.: A evoluat enorm! Mă confruntam și eu cu probleme legate de acnee și foloseam greșit tot felul de produse care nu-și făceau efectul. Odată ce am avut posibilitatea să întâlnesc oamenii potriviți, care să mă învețe să-mi îngrijesc corect tenul, skincare-ul a devenit și pentru mine o pasiune.

Aspectul tenului meu s-a schimbat mult odată ce am descoperit produsele coreene, și mă bucur că se găsesc acum și pe piața din România. Probabil că toată lumea a auzit despre eficiența acestora, însă eu mereu am fost reticentă în a le încerca. Folosesc deja de câțiva ani produsele celor de la BeWell Store și nu doar că am un ten sănătos, dar am reușit să renunț și la fond de ten.



ELLE: Testezi întotdeauna un produs înainte de a-l recomanda persoanelor care te urmăresc în social media?



C.i.: Sigur, dintotdeauna am făcut asta. Comunitatea mea deja știe că, odată ce recomand un produs, înseamnă că a fost testat și folosit de mine. De multe ori am norocul să încep colaborări cu brand-uri pe care deja le folosesc, iar asta cred că este o bucurie și mai mare – să știi că poți promova un produs cu care rezonezi sută la sută.



ELLE: Cât timp folosești un produs pentru a-i observa eficiența sau, dimpotrivă, ineficiența?



C.i.: De regulă, ofer timp unui produs o săptămână. Într-adevăr, sunt produse al căror efect îl poți observa doar pe termen lung, însă totul este individual. Dar într-o săptămână este destul să înțelegi dacă produsul îți afectează tenul sau nu.



ELLE: Care sunt produsele pe care le folosești cel mai des și ce anume le face speciale?



C.i.: După cum am menționat, produsele coreene sunt cele pe care le folosesc cel mai des. Ingredientele sunt cele care fac diferența, iar faptul că sunt cruelty free reprezintă încă un aspect important, care mă convinge și mai mult. Raportul calitate-preț vorbește de la sine.



ELLE: Din comunitatea ta online fac parte și foarte multe adolescente. Ce beauty advice ai avea pentru ele?



C.i.: În primul rand, le-aș recomanda să mizeze pe frumusețea naturală. Să folosească produsele corecte, să se informeze înainte de toate. Și, nu în ultimul rând, să opteze pentru un machiaj lejer și să renunțe la produsele care încarcă tenul. Acum este momentul să profite de acel aspect young și fresh pe care doar ele îl au.



ELLE: Care este acel pas important din rutina de îngrijire, pe care femeile ar trebui să-l trateze mult mai serios?



C.i.: Demachierea. Acesta este pasul care face diferența. Deși pare simplu și banal, în realitate, multe dintre noi nu știm să ne demachiem corect, iar de aici pornesc principalele probleme ale tenului.



ELLE: Cum alegi un brand de make-up sau de skincare din multitudinea celor existente pe piață? Cu ce ar trebui să se diferențieze în mulțime?



C.i.: Ingredientele sunt cele care mă conving. Am învățat că, înainte de toate, trebuie să mă informez. Rutina de îngrijire este individuală. Ceea ce mi se potrivește mie nu i se va potrivi neapărat și altei femei. Respectiv, este important să înțeleg nevoile tenului meu și să studiez orice aplic pe acesta.



ELLE: Dincolo de produse cosmetice și tratamente, ce obiceiuri te ajută să-ți păstrezi corpul sănătos?



C.i.: Hidratarea și cele 30 de minute de sport în fiecare dimineață.



ELLE: Ce activitate îți ocupă timpul și te preocupă în ultima vreme?



C.i.: Copilul este principala mea „activitate momentan. Odată ce crește, are și mai mult nevoie de atenția și iubirea mea. Încerc să petrec cât de mult timp posibil cu el.