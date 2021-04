Întotdeauna am fost intrigată de magia nopții. De misterul, de serenitatea și de misticismul care o învăluie. Haide să facem un exercițiu de imaginație. Te afli în cea mai frumoasă grădină pe care ai văzut-o vreodată. Ești înconjurat de o vegetație luxuriantă. Plantele impozante și grațioase par să le ocrotească pe cele care încep să își facă timid apariția. Ești într-un regat al plantelor, în care aromele se împletesc într-un mod absolut. Acum ridică ușor privirea. E noapte, iar cerul este perfect senin. Te întinzi ușor pe spate și te lași cuprins de imensitatea sa. De milioanele de stele și de lună, care asemenea unei regine, fără să depună nici cel mai mic efort, ci doar prin simpla sa prezență, cucerește și domină întregul cer. Liniștea deplină te ajută să te relaxezi și să te conectezi cu natura într-o simbioză perfectă. Te simți în sfârșit liber. Magia nopții îți dă un soi de putere supraomenească. Orice e posibil, nu există limite sau constrângeri. Chiar și cele mai îndrăznețe visuri sau idei par să prindă contur. În cadrul idilic își fac apariția persoanele dragi din viața ta, care sunt la fel de cuprinse ca și tine de farmecul nopții. Se creează o conexiune spirituală, ce prilejuiește un dialog sincer, dezvăluiri intime și vulnerabile, ce durează până în zori de zi.

Dar puzzle-ul nu este încă complet. Mai are nevoie de o ultimă piesă. Iar aceasta se numește HENDRICK’S LUNAR GIN.

O băutură concepută sub lumina lunii, intrigantă, frapantă și învăluită în mister. E diferită de tot ce ai încercat până acum, iar unicitatea sa este dată de combinația neașteptată dintre aromele florale și gustul delicat și catifelat de citrice proaspete. E mai mult decât un simplu gin, e o trăire, o experiență, o poveste, așa cum afirmă chiar creatoarea sa, Lesley Gracie.

Hendrick’s Gin a devenit un brand cu renume mondial pe piața ginurilor. De la prima lansare în 1999 și până în prezent, acesta a reușit să sfideze convenționalul, să depășească orice barieră și să găsească echilibrul perfect între clasic și nou. Iar cu HENDRICK’S LUNAR GIN, compania își dovedește încă o dată măiestria. Este o lansare extrem de rară, iar asta nu face decât să îi amplifice importanța și unicitatea. Povestea ginului începe într-o seară plină de mister, asemănătoare cu cea pe care ți-am descris-o mai devreme. Inspirată de magia lunii, de faimoasele sere din Hendrick’s Gin Palace, de modul în care acestea capătă parcă însușiri mistice în timpului nopții, Lesley Gracie a decis să creeze un gin nou. Un gin care să surprindă toate aceste detalii, care să reușească să te transpună instant într-un loc idilic, care să te invite la contemplare. Dacă ți-am stârnit interesul și vrei să descoperi fascinanta lume a lui Lesley si a Cabinetului de curiozități, urmărește acest clip video.

HENDRICK’S LUNAR GIN este o băutură subtilă, surprinzătoare. Nu poți identifica perfect ingredientele din compoziția sa, iar asta nu face decât să îi amplifice misterul. Iar asta a fost una dintre ideile de bază care au stat la crearea sa. Lesley Gracie vrea să experimentezi acest gin în întregimea sa și să te bucuri de combinația de arome într-un mod unitar. Îți voi da însă un singur indiciu. Te vei bucura de o aromă florală, de gustul fresh al citricelor, dar și de deja emblematicele ingrediente ale brand-ului: castravete și trandafir. Și îți mai dau un pont, împărtășit chiar de creatoarea ginului. HENDRICK’S LUNAR GIN funcționează incredibil de bine în combinație cu o apă tonică, cu câteva felii de castravete și cu puțin piper negru. Toate aceste ingrediente îi vor accentua notele de top și îi vor da o doză de prospețime.

Design-ul sticlei este unul extrem de elegant și completează perfect întreaga poveste a ginului. Albastrul intens al etichetei este asemănător cu nuanța cerului din timpul nopții și permite lunii, desenate în detaliu, să iasă în evidență și să strălucească.

HENDRICK’S LUNAR GIN nu este un gin obișnuit. Tocmai de aceea, a fost lansat într-o ediție limitată. Partea bună este că a ajuns și în România și este disponibil începând cu luna aprilie, dar dacă vrei să te bucuri de experiența inedită lansată de Master Distillers Ms Lesley Gracies Cabinet of Curiosities, îți sugerez să te grăbești. Așa cum nu poți ține luna pe loc, nici HENDRICK’S LUNAR GIN nu va fi aici pentru totdeauna. Bucură-te de HENDRICK’S LUNAR GIN în ediție limitată și adaugă-l în colecția ta. Îl poți găsi atât fizic, cât și online, accesând site-ul Alexandrion e-commerce.

Nu pierde ocazia de a adauga un gin premium la colecția ta și de a avea parte de un moment de neuitat alături de cei dragi, sub clar de lună. Și nu uita! HENDRICK’S LUNAR GIN este mai mult decât un gin! Este o trăire, o experiență, o stare!

William Grant & Sons Holding Ltd. este o distilerie independentă, fondată în 1887. Astăzi, compania este condusă de a cincea generație a familiei sale și distilează unele dintre cele mai importante mărci din lumea whisky-ului, incluzând Glenfiddich, Hendrick’s Gin, The Balvenie, Grants precum și alte mărci emblematice: Sailor Jerry, Milagro®Tequila și, cel mai recent, Tullamore DEW Irish Whisky.

Alexandrion Group este cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi spirtoase şi vinuri din România, un mix de istorie, tradiţie, experienţă şi pasiune, care datează din 1789. Grupul are o reţea de distribuţie globală, care acoperă peste 50 de ţări și deţine unele dintre cele mai mari facilităţi de producţie din Sud-Estul Europei: Distileriile Alexandrion, precum și cramele unde sunt produse vinurile The Iconic Estate. Distileriile Alexandrion şi The Iconic Estate au o istorie de peste 200 de ani în industria locală de băuturi spirtoase şi vinuri din România, creând brand-uri puternice, memorabile, apreciate la nivel naţional, cât şi internaţional.