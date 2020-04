Multitasking-ul nu este o sarcină ușoară, știm cu toții. Însă, cu gadget-ul potrivit alături, a jongla zilnic cu o mulțime de sarcini, atât profesionale, cât și personale, devine echivalentul unei productivități sporite. Maestrul multitasking-ului, Huawei Mate Xs, cel de-al doilea telefon pliabil din portofoliul HUAWEI este aici, gata să devină partenerul de încredere al unei femei de succes. Pregătită să descoperi dacă e alesul?

Baterie și procesor puternice, capacități foto uimitoare și un sistem de răcire care elimină grija supraîncălzirii, indiferent de numărul de ore de utilizare. Acestea sunt armele secrete cu care Huawei Mate Xs combate haosul organizațional. Și nu se opresc aici. Many more to come, în rândurile de mai jos.

Cu un pas în viitor. Avânt către eficiență, cu un design Falcon Wing inedit

Te-ai gândit vreodată cum arată telefonul viitorului? Noi fix așa ni l-am imaginat. Un smartphone care se pliază și se deschide perfect, îmbinând funcționalitatea tabletei cu portabilitatea și caracterul compact al unui smartphone. Design revoluționar și funcționalități pliate pe nevoile și așteptările unei femei moderne, al cărei dream smartphone este un mix între estetică și performanță.

Cum arată Mate Xs atunci când este smartphone? Dar atunci când este tabletă? SO COOL, în ambele moduri. Pliat, Huawei Mate Xs este un smartphone puternic cu ecran dual: un ecran principal de 6,6 inci și un ecran secundar de 6,38 inci. Nepliat, smartphone-ul devine o tabletă de 8 inci care oferă o experiență de vizionare fără margini. Modul tabletă este ideal atât pentru activitățile profesionale, cât și pentru cele de relaxare, precum sesiunile de gaming sau vizionarea serialului preferat.

Bifarea mai multor to do-uri în același timp? Nu este magie, ci tehnologie

Cu o balama mecanică Falcon Wing optimizată, dispozitivul Huawei Mate Xs are un factor de formă similar atât unui smartphone, cât și unei tablete. Funcția inteligentă Multi-Window permite efectuarea mai multor sarcini, cu ecrane împărțite în două și Floating Windows. Textul, imaginile și documentele pot fi transferate ușor prin drag-and-drop de la o aplicație la alta.

Cu Floating Windows, utilizatorii pot trece rapid de la o sarcină la alta. De exemplu, atunci când notificarea WeChat apare în timpul unei redări video, utilizatorul poate atinge notificarea pentru a deschide un Floating Window și a vizualiza mesajele, fără să se oprească din vizionare. Practic, Huawei Mate Xs te duce cu un pas în viitor.

Atunci când spunem shopping online, ne gândim la multe ferestre deschise și la decizia dificilă de a ne hotărî asupra produsului preferat. Deschidem o fereastră, o închidem, o deschidem pe următoarea. Și tot așa. Lucrurile stau diferit cu Huawei Mate Xs.

Tip&trick: Dacă nu te hotărăști ce pereche de pantaloni să alegi dintre două preferate, le poți compara fără nicio grijă, deoarece, alături de Mate Xs și Floating Windows, poți urmări prezentarea produsului, în timp ce editezi coșul de cumpărături.

Este momentul să uiți de grija unui telefon supraîncălzit. Mate Xs este echipat cu sistemul de răcire Flying Fish Fin Cooling, special proiectat pentru categoria pliabilă. Acest sistem unic de răcire se pliază împreună cu dispozitivul și acoperă întreaga suprafață, pentru o răcire uniformă și eficientă. Un motiv în plus care poziționează telefonul în categoria dispozitivelor ideale pentru multitasking. Indiferent de numărul de ore de utilizare, Mate Xs nu se supraîncălzește. Its a fact!

Acel moment când îți dai seama că selfie-ul perfect există, fără edit și fără filtre

Alimentat de Kirin 990 5G, Huawei Mate Xs este un dispozitiv 5G puternic, mai rapid, bazat pe AI, și revoluționează viitorul fotografiei cu camera cvadruplă avansată Leica ce oferă imagini incredibile în orice condiții de lumină. Cu un Huawei Mate Xs alături, aparatul de fotografiat nu mai este o necesitate. O poză pentru profilul de Facebook, pentru cel de LinkedIN sau pentru feed-ul de Instagram surprinsă cu Huawei Mate Xs va atrage aprecierile tuturor. Culorile vii, calitatea și redarea clară a tuturor detaliilor sunt detaliile care transformă fiecare moment într-o amintire bună de pus în ramă.

Huawei Mate Xs, exact așa cum ți-l dorești

Huawei Mate Xs este echipat cu Android, Huawei Mobile Services și Huawei AppGallery. Acestea sunt perfect compatibile cu cele mai populare aplicații din zona de banking (Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24Pay), știri sau divertisment (Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online), shopping (Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman, Carzz.ro, Jobzz.ro sau Okazii.ro) sau operatori locali (My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania). În contextul actual, aplicațiile online, disponibile pe telefonul mobil, devin o necesitate, pentru că îi ajută pe utilizatori să rămână conectați cu lumea de afară, atât prin intermediul aplicațiilor de știri, cât și prin accesul rapid la serviciile de care au nevoie chiar și atunci când stau acasă – divertisment, banking, shopping sau educație.

Cel de-al treilea magazin de aplicații din lume, Huawei AppGallery, vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației. Toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

Pe lângă accesul la aplicațiile preferate, Huawei Mate Xs îi oferă utilizatorului posibilitatea de a-și transfera în câțiva pași simpli toate datele din vechiul telefon. Aplicația Phone Clone permite personalizarea noului telefon achiziționat cu ușurință prin migrarea resurselor din vechiul telefon, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemele de operare (iOS sau Android), atât pe smartphone-ul nou, cât și pe cel vechi.

Pentru a începe procesul de transfer de date, utilizatorul trebuie să descarce sau să deschidă Phone Clone pe ambele dispozitive, dacă acesta este deja instalat. Toate smartphoneurile HUAWEI noi vin cu aplicația Phone Clone preinstalată. Pentru a descărca aplicația, acesta trebuie să intre în magazinele de aplicații disponibil în telefon. Pentru modelele HUAWEI, aplicația este disponibilă și în magazinul Huawei AppGallery.

Ulterior, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația și să atingă „Acesta este noul telefon'. Apoi, trebuie să acceseze aplicația Phone Clone de pe telefonul vechi (poate fi găsită pe alte platforme de distribuție de aplicații) și să apese „Acesta este telefonul vechi'. Urmează conectarea celor două telefoane, folosind telefonul vechi pentru a scana codul QR afișat pe noul telefon. Urmează colectarea datelor pe care dorește să le transfere de pe telefonul vechi pe cel nou. Phone Clone permite utilizatorilor să selecteze ce aplicații și ce date doresc să transfere pe noul telefon, în loc să copieze întregul dispozitiv. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar reduce și spațiul folosit. Odată ce transferul este finalizat, noul dispozitiv este deja customizat.

Material susținut de Huawei

