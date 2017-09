(P) Five’s – Cum sa transformi un eveniment intr-o experienta unica

Telefoanele mobile, jocurile pe calculator, gadget-urile, considerate candva extravagante, au progresat exponential acum. Desi se vorbea si in 2016 de realitatea virtuala/augmentata, ca tendinta, in 2017 putem spune ca s-au inregistrat o serie de progrese care vor accelera posibil si mai mult evolutia industriei de evenimente.

Cu ajutorul acestor tehnologii putem implica participantii la eveniment mai mult ca niciodata, prin imersarea lor in lumi si experiente pe care altfel nu le-ar putea vizita.

Indiferent daca este vorba despre un videoclip 360 de grade, o experienta de realitate virtuala, incursiune prin intermediul realitatii augmentate sau pur si simplu un continut interactiv, acestea sunt tot mai numeroase. In doar cativa ani, aceste noi formate de continut video au revolutionat lumea comunicarii si a marketing-ului.

Iata cateva solutii propuse si utilizate de Five’s in cadrul evenimentelor pentru a genera experiente in randul participantilor:

Interactive wall – presupune dezvoltarea unei aplicatii personalizate, rame interactive, senzori multi-touch, astfel incat, atunci cand atingi un element de pe ecran, sa generezi automat un comportament predefinit al elementului, cum ar fi: elementul sa reactioneze intr-un anume fel, sa se invarta, sa dispara, sa aiba o anumita mimica (daca vorbim despre un personaj). Aceste solutii pot fi utilizate in prezentari, lansari de produse, dar nu numai. De exemplu, in loc sa afisam informatiile intr-un format static, o animatie infografica va ajuta clientul sa-si expuna datele intr-un mod mult mai interactiv. Participantii pot fi implicati astfel prin simpla mutare, derulare a informatiilor, stimulandu-i sa descopere personal ce inseamna respectivele date.

Interactive floor – vorbim despre antrenarea unuia sau a mai multor participanti in acelasi timp, in functie de nevoile clientului. Functionalitatea are la baza utilizarea unor senzori speciali, dezvoltarea unei aplicatii care sa genereze mai multe puncte de interactiune. Ne putem imagina un piano ground pe care participantii sa poata canta diferite note si, in final, o melodie impreuna. Aceste functionalitati sunt utilizate, in special, la petrecerile de companie.

Augmented interactive video – Realitatea augmentata presupune integrarea informatiilor digitale cu mediul utilizatorului in timp real. Spre deosebire de realitatea virtuala, care creeaza un mediu complet artificial, realitatea augmentata foloseste mediul existent si suprapune informatii noi. Aceasta solutie presupune activarea publicului astfel incat sa stimulam interactiunea si astfel participantii sa devina parte din aceasta. Cu ajutorul aplicatiei personalizate, animatiilor 2D, videowall-ului si al unei camere live, participantii pot observa privind pe ecran prezenta unor personaje celebre alaturi de ei. Pot fi personaje faimoase din filme, animale, un artist renumit sau chiar mascota companiei. Ulterior, utilizatorul isi poate trimite direct pozele pe e-mail sau pe pagina personala de Facebook cu „personajul“ alaturi.



Pseudo-holograma reprezinta o proiectie pe o suprafata transparenta inclinata, combinata cu un senzor multi-touch (radar touch). Aceasta poate genera publicului impresia ca omul manevreaza obiecte 3D in aer, ca pe niste holograme. Functionalitatea presupune si un scenariu bine scris din partea clientului. De exemplu, personajul din pseudo-holograma poate avea comportamente preinregistrate, iar prin intermediul senzorilor de prezenta acestea sa se activeze.

Five’s gestioneaza peste 500 de evenimente pe an, de la spectacole de teatru, de opera, concerte in aer liber pana la evenimente corporate. Five’s este o companie de productie tehnica de evenimente, ce ofera solutii si servicii integrate si inovatoare: consultanta tehnica, design tehnic. Compania pune la dispozitia clientilor sai echipamente profesionale de scenotehnica, sunet, lumini, video si efecte speciale.

(Mai multe informatii poti afla pe www.fives.ro).