Și există o serie de alimente care te pot ajuta să îmbătrânești frumos, atât pe interior, cât și la exterior. Să întârzii apariția ridurilor și a liniilor fine, să îți menții pielea sănătoasă și să rămâi în formă pentru mai mult timp.

Iată care sunt componentele elixirului tinereții, pe care ar trebui să le ai mereu în cămară sau în frigider:

Uleiul de măsline extravirgin

Uleiul de măsline scade tensiunea arterială, reduce riscul afecțiunilor cardiovasculare, poate contribui la prevenția sindromului metabolic și există câteva studii care indică aportul său în completarea tratamentelor pentru cancer. De asemenea, uleiul de măsline îți poate face pielea să arate mai tânără, datorită efectului antiinflamator și protecției solare. Uleiul de măsline conține grăsimi monosaturate în proporție de 73%, asociate cu elasticitatea și fermitatea pielii.

Peștele gras

Peștele gras este un veritabil aliment antirid. Datorită conținutului de acizi grași omega 3, acționează împotriva afecțiunilor cardiovasculare, inflamației și colitei ulcerative. Studiile indică și faptul că acizii grași omega 3 6 9 protejează împotriva inflamației și efectelor nocive pe care le are expunerea la soare. Somonul, una dintre cele mai populare specii comestibile, are o componentă în plus care îți poate face pielea să arate mai tânără – este vorba despre un antioxidant carotenoid numit astaxantină, responsabil de culoarea roz a somonului.

Semințele de in

Semințele de in au numeroase beneficii pentru sănătate. Conțin lignani, care pot reduce colesterolul, scad tensiunea arterială și nivelul de insulină și reduc riscul apariției anumitor tipuri de cancer, cum sunt cel de sân și cel de prostată. Sunt, de asemenea, o sursă importantă de acizi grași omega 3, care îți protejează pielea de radiațiile solare. Însă, semințele de in nu sunt singurele benefice pentru organism. Nucile și semințele, în general, sunt bogate în grăsimi bune și totodată o sursă perfectă pentru oligoelemente esențiale, precum seleniul – află mai multe despre beneficii seleniu.

Ceaiul verde

Ceaiul verde este bogat în antioxidanți, care te protejează împotriva radicalilor liberi. Aceștia din urmă sunt molecule instabile care se formează în timpul proceselor metabolice și ca răspuns la factorii de stres. Antioxidanții le modifică structura, astfel încât să nu poată avea efecte nocive. Ceaiul verde este bogat în antioxidanții numiți polifenoli, care pot combate diabetul, rezistența la insulină, inflamația și afecțiunile inimii. Totodată, aceștia susțin producția naturală de colagen, principala proteină din componența pielii.

Ciocolata neagră

Profilul antioxidant al ciocolatei negre este mai puternic decât cel al fructelor de acai și al fructelor de pădure. Studiile indică faptul că ar putea scădea tensiunea arterială, crește sensibilitatea la insulină și îmbunătăți funcțiile arteriale și elasticitatea arterelor. Ciocolata conține flavanoli, o serie de antioxidanți care protejează pielea de arsurile solare. Cu cât ciocolata conține mai multă cacao, cu atât conținutul de flavanoli este mai mare; așadar, optează pentru ciocolată cu o concentrație de minimum 70% cacao, pentru a beneficia de aceste efecte.

Legumele

Legumele sunt bogate în nutrienți și au un aport caloric mic. Ele conțin antioxidanți care reduc riscul afecțiunilor cardiovasculare, dar și pe cel al cataractei și cancerului. Anumite legume sunt bogate și în carotenoizi, cum este beta carotenul, prezent în morcovi, dovleac și cartofi dulci, care protejează împotriva radiațiilor solare și neutralizează acțiunea radicalilor liberi. Alte legume, precum cele cu frunze verzi, ardeii grași sau roșiile au un conținut crescut de vitamina C, importantă pentru producția naturală de colagen, dar și pentru rolul său de antioxidant.

Secretul tinereții veșnice poate fi foarte la îndemână – mai precis, chiar în farfuria ta. Iar pielea netedă și catifelată nu este singurul motiv pentru care ar trebui să acorzi atenție alimentației. Sănătatea ta ar avea numeroase beneficii în contextul unei diete echilibrate – de la reducerea riscului dezvoltării anumitor afecțiuni, la o mai bună capacitate de concentrare și memorare. Bucură-te de toate acestea alegând un stil de viață sănătos!

