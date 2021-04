Ce este Act for Good și de unde a venit ideea acestui program?

În ultimii ani, dorința de implicare a consumatorului român în proiecte de responsabilitate socială a devenit una din ce în ce mai evidentă. Traversăm un proces de educare și schimbare în tot ce înseamnă responsabilitatea socială, iar consumatorii așteaptă din partea companiilor să se implice activ, prin acțiuni concrete și să aducă efecte pozitive vizibile în comunitatea din care fac parte.

Pentru noi, Carrefour, responsabilitatea înseamnă să protejăm ecosistemul din care facem parte – clienți, furnizori, parteneri, producători, comunități – iar toate acțiunile vizează modul în care putem avea un impact concret pozitiv pe întregul lanț operațional. Pandemia ne-a reconfirmat că dacă orice parte din ecosistem suferă, restul părților vor fi direct afectate, iar întregul sistem devine instabil. Așa că mobilizarea și implicarea nu au fost doar o opțiune, ci într-adevăr un „must have”. Sau mai specific, un „must act”. E timpul acțiunilor concrete în responsabilitate socială. Am văzut o apetență mai mare pentru implicarea în societate nu doar din partea Carrefour, ci în întreaga industrie – pe care o felicităm pentru eforturile extraordinare depuse, de la agilitatea deciziilor executive la implicarea angajaților.

Față de consumatorii noștri, responsabilitatea pentru noi se traduce prin produsele pe care le punem la raft, care trebuie să fie sigure și sănătoase. Dintotdeauna, Carrefour s-a conectat la nevoile clienților și a convertit feedbackul acestora în opțiuni de shopping urmând un principiu simplu și foarte clar: suntem constant atenți la ce ne transmite clientul prin procesul de achiziție. Astfel, am înțeles că prețul nu mai reprezintă factorul decisiv în decizia de cumpărare, ci există o nevoie tot mai mare de transparență venită dinspre consumatori față de produsele pe care le achiziționează și calitatea acestora, precum și un interes crescut față de producția locală, de exemplu. Iar în acest sens, în urmă cu câțiva ani ne-am luat angajamentul de a oferi consumatorilor mâncare mai bună – mai sănătoasă, mai sigură, produsă local și oferită la un preț accesibil. Am investit în programe strategice care susțin și promovează producătorii locali sau care încurajează conversia la agricultura ecologică (Creștem România BIO, Deschidem Vinul Românesc, Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști), am dezvoltat Filiera Calității Carrefour, pentru a asigura o trasabilitate sigură și transparentă a produselor pe întregul circuit alimentar. Mai mult, recent am aplicat tehnologia blockchain, în premieră în sectorul alimentar, produselor proprii marca Filiera Calității, oferind consumatorilor șansa de a descoperi informații, direct de la fermă, despre originea și calitatea produselor pe care le consumă.

Ducând mai departe această filosofie de „a face bine”, Carrefour a făcut un pas înainte și a creat Act for Good – o platformă care nu oferă doar reduceri, ci și posibilitatea de a contribui la un bine mai mare. Act For Good a venit din dorința de a uni și recompensa consumatorii ce își doresc să acceseze un stil de viață sănătos, trăit în armonie cu mediul și respect pentru comunitate. Și care mai presus de atât, vor să facă fapte bune. Mulți dintre noi facem deja bine, alții poate ne dorim și nu știm cum să o facem, iar o parte dintre noi simțeam nevoia unui loc în care deja să avem opțiuni și să ne fie mult mai la îndemână. Iar Act For Good asta face! Te ghidează în a face bine.

Cum l-ați dezvoltat și implementat? Ce a fost evident de la bun început și ce a fost complicat?

Programul Act For Good a fost gândit și executat exclusiv la nivel local, de către echipele Carrefour alături de agențiile locale de software development, design și branding. Act for Good se găsește în aplicația Carrefour, disponibilă gratuit atât în App Store și Google Play. Oricine își poate face cont simplu și rapid în Act For Good, iar aplicația îi generează un cod unic pe care îl poate activa la casa de marcat din orice magazin Carrefour.

Implicarea clienților Carrefour în creionarea platformei a reprezentat un factor extrem de important, iar feedback-ul lor pe tot parcursul procesului de construcție prin multiplele teste de usability, a fost unul foarte valoros. Ascultând vocea consumatorilor, am dezvoltat un program adaptat cerințelor și nevoilor lor, ce conectează într-un hub unic pe piața din România cumpărăturile, experienţele personale, responsabilitatea socială şi susţinerea comunităţii.

Și care este intenția sa finală?

Carrefour este un jucător de top în piața de retail, cu 18.000 de angajați și o prezență puternică la nivel național, prin urmare ne propunem mereu să acționăm la scala companiei: alocăm timp, investiții și resurse în programe naționale, angajamente pe termen lung, care pot fi scalabile și generează un impact durabil în viața clienților și a comunității. Investim în programe mari care asigură creșterea durabilă a comunităților cu scopul de a produce schimbare, iar aici, pot reaminti programele și inițiativele noastre originale precum Creștem România Bio, Deschidem Vinul Românesc sau parteneriate de lungă durată cu ONG-uri precum Crucea Roșie alături de care am dezvoltat în urmă cu peste un deceniu proiectul Banca de Alimente, prin care am sprijinit până acum zeci de mii de familii aflate în situații critice.

Prin urmare, Act For Good este un pas în plus în dublarea demersurilor pe care Carrefour le face pentru a susține un stil de viață sănătos, nevoile comunităților și producătorii locali. Act for Good este planul nostru de a oferi consumatorilor o nouă perspectivă în care fiecare gest mic al lor, într-un context uzual, cum este cel al cumpărăturilor zilnice, poate însemna și un bine pentru comunitate, pentru micii fermieri români și pentru ONG-uri. Ne-am dorit să conectăm actul în sine de a cumpăra cu efortul individual, responsabil, îndreptat în favoarea comunității.

Pe termen lung ne dorim o platformă prin care să continuăm să discutăm direct cu consumatorii noștri, din dorința de a aduce într-un singur loc posibilitatea de a accesa oferte personalizate, de a debloca experiențe personalizate și de a face bine prin cauzele sociale pe care le avem înscrise în platformă.

În plus, din punct de vedere strategic, avem în gând și o componentă de educare a publicului general prin implicarea directă și personală – credem că nu poți învăța responsabilitate decât implicându-te. Astfel încât, Act for Good împarte responsabilitatea de a face bine între noi, Carrefour, și fiecare dintre clienții noștri, transformând fiecare gest într-o faptă bună care #sepune pentru producătorii locali, pentru comunitățile care au nevoie de sprijin sau pentru alte cauze sociale pe care le promovăm.

Cu ce se diferențiază Act for Good de alte programe de loialitate?

Act For Good a fost gândit ca un program de loialitate, însă, în realitate, este mai mult de atât. Prin studiile efectuate și feedback-ul extrem de valoros primit de la consumatorii noștri, am înțeles nevoia unui spațiu comun de a face bine și dorința de a vedea rezultatele imediate ale acțiunilor fiecăruia dintre noi. Practic, am luat aceste informații și am adăugat o componentă de simplitate, viteză, pentru ca faptele bune să prindă contur și să se transforme într-un obicei.

Intenția noastră este de a crea un instrument de conversație cu consumatorii noștri, indiferent de dorințele și interesele acestora, un climat în care „a face bine” devine adevărata monedă de schimb. Fie că vorbim despre oferte personalizate, iar aici menționez numeroase produse BIO sau premium la prețuri accesibile, experiențe personalizate – degustări de vin, vizite la crame, bilete la concerte, festivaluri sau posibilitatea de a face bine prin donarea de puncte către cauzele sociale înscrise în platformă, avem deja peste 12 ONG-uri înscrise în platformă și ne dorim să creștem numărul lor.

Act For Good oferă o experiență digitală, interactivă (avem și quiz-uri ce aduc puncte) ce transformă orice tranzacție într-o faptă bună care #SePune pentru binele mai mare. Prin fiecare sesiune de shopping, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri. Iar fiecare faptă se adaugă la un bine mai mare pentru comunitate.

În plus, clienții economisesc timp, au acces la produse sănătoase și cu valoare mare, la oferte speciale care se schimbă săptămânal și sunt dintre cele mai diverse, pot dona simplu și rapid pentru o cauză socială, iar impactul generat de ei este transparent.

Ce înseamnă astăzi, în era consumerismului, a face cumpărături în mod responsabil?

Responsabilitatea este o alegere ce aparține fiecăruia dintre noi. Responsabilitatea înseamnă să ne uităm mai bine la ce mâncăm, să ne dorim să fim mai informați și să citim etichetele pentru a cumpăra ce este bun pentru noi și pentru copiii noștri, să ne facem o listă de cumpărături pentru a prioritiza nevoile și a evita risipa alimentară, să ne uităm la produsele locale și nu în ultimul rând, să ne uităm cum putem face un bine și pentru cei din jurul nostru. Mai ales dacă ne este la îndemână.

De asemenea, este important să fim conștienți, companii și consumatori deopotrivă, de impactul pe care fiecare dintre noi îl avem asupra întregului lanț de producție și mai departe asupra comunității și mediului prin achizițiile și alegerile noastre. Ca lider de top în industria de retail, prin programele Carrefour încurajăm o serie de schimbări operaționale care să îndemne consumatorii să treacă la obiceiuri mai bune la cumpărături și acasă, ajutându-i să facă alegeri informate și sănătoase, cu un impact pozitiv pentru natură și cei din jur, iar platforma Act for Good este încă un pas în această direcție.

Care este atitudinea generală a clienților Carrefour față de responsabilitatea socială?

Clientul Carrefour este unul informat și atent la tot ce înseamnă responsabilitatea socială și cred că toți clienții, în general, au devenit așa. Am văzut în acțiunile noastre anterioare de responsabilitate socială cum tot mai mulți clienți vor să ni se alăture în acest efort de educare și de schimbare, fie că vorbim de promovarea unui consum responsabil de plastic și resurse prin programul Punem Preț pe Plastic sau de sprijinirea producătorilor români, achiziționând Lădița cu Verdețuri – o inițiativă prin care o serie de lădițe cu legume cultivate local au fost comercializate în magazinele noastre și prin Bringo, iar echivalentul a 25% din valoarea fiecărei lădițe vândute a fost donat către Fundația pentru Dezvoltarea Agriculturii.

Poate un business să își educe clienții să fie mai responsabili?

Gradul de responsabilitate al companiei ghidează în mod clar deciziile consumatorilor. Ne bucurăm să vedem că în ultimii ani, avem de-a face cu un nivel în creștere al interesului – și deci al educației pe teme de implicare în societate. Ca o consecință, și așteptările privind implicarea companiilor au devenit mai specifice, iar criteriile de evaluare mai relevante. Credem că împreună putem învăța să fim mai responsabili, noi prin identificarea nevoilor comunității și ale clienților noștri, iar clienții printr-o deschidere și o mai atentă informare în ceea ce privește responsabilitatea: atât social, cât și în procesul de achiziție.

La Carrefour continuăm să ne păstrăm consumatorii cât mai aproape de toate acțiunile noastre și să-i implicăm direct în schimbările inițiate prin programele de susținere a producției românești, a micilor fermieri și antreprenori, prin campaniile ce încurajează utilizarea responsabilă a resurselor, iar performanța înregistrată ne arată că implicarea oamenilor este în creștere. Încurajăm consumul inteligent de resurse și, în același timp, promovăm producția locală de produse proaspete prin programe precum Punem Preț pe Plastic de exemplu, prin care consumatorii pot folosi PET-ul ca monedă de schimb în cumpărarea de fructe și legume provenite de la fermierii locali. Concret, în perioada iulie 2019 – noiembrie 2020, peste 370.000 de PET-uri au fost colectate prin campania Plata cu PET în 14 hipermarketuri din țară, pentru care am oferit la schimb 92 de tone de fructe și legume românești, de la producători locali. Iar în perioada noiembrie 2019 – noiembrie 2020 peste 160.000 de litri de ulei alimentar uzat au fost colectați în hipermarketurile Carrefour și prin Bringo, pentru care am oferit la schimb peste 55.000 litri de ulei proaspăt. Așadar, în ultimul an, am reușit să perpetuăm aceste bunuri obiceiuri pentru un consum inteligent și responsabil de resurse. Programul va continua și în 2021 cand vom extinde acțiunile concrete puse la dispoziția consumatorilor și partenerilor Carrefour România, pentru a proteja, împreună, resursele și mediul înconjurător.

Ce avantaje materiale aduce unui client implicarea în programul Act for Good? Ce alte beneficii îi poate aduce?

Prin Act for Good, clienții vor beneficia de reduceri – iar aici aș prompta reducerile semnificative la produsele premium, BIO, oferte și experiențe personalizate, iar în plus susțin producătorii locali și un stil de viață sustenabil.

Las aici beneficiile platformei și vă încurajez să le descoperiți direct în aplicația Carrefour, intrând în platformă: extra reduceri și puncte de loialitate la ofertele săptămânale disponibile în aplicație și semnalizate la raft; fiecare zi vine cu reduceri speciale, între 20% și 50% la gamele și produsele selectate zilnic; produse Premium exclusive pentru membrii programului; „deblocarea” de vouchere speciale pentru reduceri exclusive Act For Good; punctele acumulate pot fi utilizate pentru a participa la experiențele dedicate din aplicație (evenimente, activități, degustări); fapte bune, constând în donarea punctelor acumulate către un ONG; binele în numele comunității manifestat prin susținerea producătorilor locali, donații și o mai mare grijă față de natură și mediul în care trăim; reduceri pentru produsele bio, sănătoase, ce contribuie la binele celor din jur și al mediului.

Cum se transformă cumpărăturile individuale în beneficii pentru comunitate?

Mecanismul de colectare de puncte și transformarea lor în beneficii pentru comunitate și mediu este unul foarte simplu: odată descărcată aplicația Carrefour, disponibilă gratuit atât în App Store și Google Play, la crearea unui cont Act For Good, ți se va genera un cod special direct în app, pe care îl poți activa la casa de marcat din orice magazin Carrefour. Fiecare achiziție realizată pe baza codului Act For Good este răsplătită cu 1 punct pentru fiecare 20 de lei cheltuiți (excepție făcând băuturile alcoolice și tutun), în plus ai extra puncte la produsele special semnalizate, iar punctele se cumulează exclusiv în contul individual prin scanarea codului Act For Good.

Punctele cumulate pot fi donate mai departe pentru susținerea comunității către ONG-urile prezente astăzi în platformă. Ne bucurăm foarte mult pentru că zi de zi de la lansarea platformei, clienții donează puncte în favoarea acestor ONG-uri. În prezent, cu ajutorul clienților noștri peste 12 ONG-uri au fost deja incluse în platformă și aproape 1.800 de Cutii cu Bucurie donate, echivalentul a peste 16.000 de produse esențiale.

Care sunt, propriu-zis, beneficiarii acestui program?

Pentru clienți, Act for Good oferă o experiență personalizată de shopping, prin care fiecare achiziție se transformă în beneficii concrete: oferte, promoții exclusive, experiențe pe care le pot accesa și mai ales, oportunitatea de a face bine. Transformăm astfel gestul de responsabilitate într-un reflex pentru clienții noștri, perpetuat cu fiecare achiziție pe care ei o fac la Carrefour.

Pentru ONG-urile înscrise în platformă – beneficiile sunt concrete. Pe de-o parte, Act for Good reprezintă o expunere directă către utilizatorii aplicației Carrefour și către clienții care vizitează zilnic magazinele și află despre oportunitate. Pe de altă parte, ONG-urile beneficiază direct de sprijinul pe care consumatorii îl pot oferi, donând unul sau mai multe puncte acumulate către ei. Punctele acumulate de un ONG se transformă într-o Cutie cu Bucurie, care asigură alimente de bază timp de aproximativ 2 saptamani, pentru o familie cu trei persoane. Deși programul a fost lansat în luna ianuarie, cele patru ONG-uri prezente în aplicație în primul val – Salvații Copiii, Ana și Copiii, Hospice Casa Speranței și Crucea Roșie – toate și-au atins obiectivele setate în decursul unei singure luni, și astfel, alături de clienții noștri, am donat în total peste 550 de Cutii cu Bucurie. Rezultatele ne arată că reacția și implicarea oamenilor este tot mai mare cu fiecare cauză nouă pe care o aducem în fața lor.

Pentru producătorii locali și comunitate, Act for Good reprezintă încă un pas în consolidarea angajamentului de susținere a micilor fermieri și sprijinire a dezvoltării agriculturii, pentru că producția locală are potențialul de a reporni economia.

Cum se integrează Act for Good în cadrul celorlalte proiecte de responsabilitate socială pe care le implementează Carrefour?

Anul 2020 care a fost probabil un semnal de alarmă pentru multe companii care au înțeles rapid responsabilitatea pe care o au de a contribui pe de-o parte la siguranța businessului – și implicit la păstrarea locurilor de muncă – și pe de altă parte la siguranța angajaților, clienților, oamenilor din comunitățile lor, care, într-un mod ciclic, contribuie la siguranța business-ului. Cred că ecoul acestui semnal de alarmă va răsuna și după ce vom depăși această criză sanitară și vom vedea tot mai multe companii adoptând schimbări operaționale pentru a-și adresa responsabilitatea de mediu, față de angajați, comunități, parteneri.

Inițiativa Carrefour – Act for Food este cea mai amplă mișcare globală pentru a asigura consumatorilor mâncare locală, sănătoasă, la prețuri accesibile și probabil cel mai puternic exemplu care demonstrează că responsabilitatea socială trebuie să fie integrată în business. Iar Act For Good a fost pasul următor, integrarea firească a ecosistemului și conversației pe care o deschidem cu consumatorii noștri zilnic.

