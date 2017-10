(P) Despre oameni si comunitati

O suta de manageri de marketing din mari companii bucurestene au participat in luna mai la prima intalnire a comunitatii profesionale Global Marketing Manager. Invitatii au avut parte de un cocktail, urmat de un spectacol de lasere si de vizionarea in premiera a celui mai recent episod din seria Piratii din Caraibe, in sala Ultra 4k din Grand Cinema Baneasa, rezervata in exclusivitate pentru acest eveniment. Astfel, directorii de marketing, care isi petrec timpul proiectand si implementand actiuni pentru clienti, au avut parte, de data aceasta, de cateva ore de calitate dedicate lor in exclusivitate.

A doua intalnire a comunitatii a avut loc in septembrie: invitatii au luat cina la terasa Gradina cu Filme Cinema & More, au discutat despre digitalizare in marketing si au vazut un film impreuna. „Este o initiativa interesanta, care ajuta la dezbaterea ideilor noi din marketing, de aceea vin cu placere de fiecare data“, spune Aurelian Sideri, director de marketing la Enel Energie Muntenia, participant la ambele intalniri.

Global Marketing Manager este una din cele peste o suta de comunitati pe care Oameni si Companii le-a dezvoltat in ultimii 17 ani. „Suntem specializati in comunicare si acces in comunitati business si profesionale“, spune Cezar Caluschi, director Oameni si Companii.

„Clientii nostri isi doresc sa comunice direct si eficient cu astfel de grupuri si rolul nostru este sa proiectam si sa implementam programe pentru fiecare comunitate. Cand comunitatile exista, rolul nostru este sa personalizam comunicarea; cand comunitatile nu exista, rolul nostru este sa le construim. Comunitatile cu care lucram se bazeaza pe activitati si participare personala, nu sunt comunitati digitale; de aceea, dezvoltarea si mentinerea lor este costisitoare. In cazul comunitatii Global Marketing Manager, partenerul cu care am pornit la drum este Five’s International; Five’s ne ajuta de fiecare data sa oferim calitate si experiente speciale invitatilor.“

„Comunitatea de marketing este o idee pe care am imbratisat-o din prima clipa cand ne-a fost propusa de Oameni si Companii“, povesteste Andrei Popea, director general Five’s Romania. „Participarea numeroasa si entuziasmul de la intalnirile de pana acum ne-au dovedit ca este un proiect excelent, pe care il vom sustine si in anii urmatori. Five’s este lider pe piata de servicii de infrastructura si tehnologie pentru evenimente mici, medii si mari si e firesc sa ne dorim sa sustinem o comunitate de profesionisti in marketing, pentru ca ei sunt partenerii nostri de afaceri pe termen lung.“

„Suntem foarte atasati de aceasta comunitate“, marturiseste si Lavinia Popescu, directorul comercial Five’s. „Acum pregatim surprizele pentru intalnirea din luna noiembrie si lucram deja cu Oameni si Companii la programul comunitatii pentru 2018. Segmentul de evenimente corporate este intr-o constanta evolutie, astfel incat incercam sa lucram cat mai aproape de clienti, sa intelegem obiectivele dumnealor si sa actionam ca un consultant tehnic. Atunci cand ne implicam in proiect inca din faza de concept avem sansa sa aducem viziunea creativa si tehnologia la un loc. Obiectivul nostru nu este doar de a asigura un necesar tehnic al evenimentului, ci de a crea o experienta participantilor atat prin designul de eveniment gandit de echipa noastra de arhitecti, regizor si manager de productie, cat si prin dezvoltarile de continut (AR, Kinect, 3d mapping etc.), care contribuie la cresterea interactivitatii evenimentului.“

Comunitatea Global Marketing Manager lansata de Oameni si Companii in parteneriat cu Five’s International are in acest moment peste 150 de membri si o proiectie de 400 de membri pentru finalul anului viitor.

Five’s International este lider in productia de evenimente corporate si vanzarea de echipamente profesionale de sunet, lumini si scenotehnica.

Din 2016, Five’s este singura companie din Romania care a devenit membru al AV Alliance, asociatie globala din domeniul organizarii de evenimente, prezenta in 47 tari de pe sase continente. AV Alliance are 72 de membri ce gestioneaza aproximativ 102.000 de evenimente anual.

Oameni si Companii este lider in servicii de marketing si acces in +100 de comunitati business si profesionale.

www.fives.ro;

www.oamenisicompanii.ro