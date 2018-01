(P) De la pasiunea pentru fotografie la succesul in antreprenoriat – Catalin Melinte

Catalin Melinte si-a inceput drumul catre succes de la o pasiune sincera pentru fotografie. In paralel cu primul sau job in telecomunicatii, el facea poze in cluburile din Centrul Vechi al Bucurestiului. Dupa cum marturiseste antreprenorul insusi, a fost atras de fotografia de eveniment pentru ca „imbina interactiunea sociala cu creativitatea si cu talentul de a vinde.”

Cum a reusit Catalin sa atinga succesul in antreprenoriat, pornind de la a vinde magneti de frigider managerilor de cluburi si poze clientilor? In prezent detinator al Cutiei cu Poze, un business cu o cifra de afaceri de 100.000 euro, Catalin a pornit de la o idee inovativa pe care a materializat-o intr-o afacere prin multa munca si dedicare.

Povestea sa incepe in 2014, cand si-a transformat cel de-al doilea job intr-o idee de afacere in domeniul fotografiei. Avea in minte un concept, asadar a inceput prin a contacta un tamplar priceput care a construit carcasa primei sale cabine foto.

A investit mult timp si munca in acest proiect, dupa cum marturiseste antreprenorul: „Ca sa construiesc acest photobooth, lucram aproape nonstop. Ziua mergeam la job, iar seara mergeam la evenimente. Astfel, cu banii stransi am reusit sa cumpar echipamentele pentru prima cabina foto: o unitate PC, un monitor cu touchscreen si o carcasa de lemn”.

Desi avea in paralel doua joburi si reusise sa achizitioneze o parte din echipament, Catalin nu avea fondurile necesare pentru sistemul de printare sau pentru infiintarea viitoarei firme. Stia ca pentru a avea business-ul pe care si-l dorea trebuia sa faca anumite sacrificii.

Cu toate acestea, Catalin nu a renuntat la pasiunea sa, ci a ales sa faca un credit de 5.000 euro la banca pentru a-si putea lansa afacerea. Credinta in pasiunea sa si munca sustinuta i-au adus in timp multe reusite, in ciuda riscului financiar initial pe care si l-a asumat.

A definitivat prima cabina foto si a inceput sa investeasca in partea juridica a afacerii (taxe, site, marketing) iar conceptul de cabina foto pentru evenimente s-a dovedit a fi la mare cautare in randul companiilor precum si clientilor – persoane fizice. Acest concept este din ce in ce mai popular in Romania, mai ales pentru evenimentele corporate.

Primul eveniment „fotografiat” cu succes de Catalin a avut loc intr-un mall. El a fost surprins, dar si incantat sa vada ca munca sa da roade si ca a fost achizitionat pachetul maxim pentru inchirierea cabinei. Antreprenorul s-a bucurat de un numar mare de cereri din partea companiilor, asa ca la nici 30 de evenimente realizate cu prima cabina, a ales sa mai construiasca una.

Dupa 12 luni de activitate si zeci de evenimente organizate cu succes, in vara lui 2016, Catalin a ales sa faca o noua investitie de peste 20.000 euro in business-ul sau. Antreprenorul a investit atat in modernizarea cabinelor foto, cat si in promovarea afacerii.

In 2016, business-ul „Cutia cu poze” avea deja 8 cabine foto cu design modern si echipamente de ultima generatie si preconiza o cifra de afaceri de 100.000 euro.

In prezent, afacerea lui Catalin Melinte se afla in topul primelor 3 companii din domeniu si se bucura de colaborari cu firme si agentii mari, precum Conviv Media, Eventika, Innovation Experience, Samsung, Microsoft, Louis Vuitton, ING, Vodafone, Auchan sau Siemens.

In legatura cu conceptul de cabina foto, Catalin a precizat ca este incantat sa vada o tendinta de reintoarcere a oamenilor spre fotografia clasica si spera ca business-ul sau sa le ofere acestora cat mai multe amintiri palpabile, de lunga durata: „A venit un moment in care ne-am trezit in telefon cu mii de poze uitate si am inceput sa ni le dorim in format fizic. E o reintoarcere de la digital la print si tocmai de aceea vrem sa oferim cat mai multe astfel de servicii, cabine foto, Instabox si alte aplicatii.”

In ceea ce priveste planurile de viitor pentru „Cutia cu poze”, Catalin si asociatii sai planuiesc sa francizeze conceptul de cabina foto de inchiriat si sa-si diversifice portofoliul de servicii de fotografie oferite.

„Am ajuns la concluzia ca ar fi timpul sa dau francize: eu vin cu tot know-how-ul, toate greselile pe care le-am facut si m-au costat foarte mult si pe care le-as transmite mai departe, astfel incat ei sa nu se mai loveasca de ele”, a precizat antreprenorul.

Pentru mai multe informatii despre povestea lui Catalin si Cutia cu poze, te invitam sa accesezi website-ul VreauCabinaFoto.ro.

