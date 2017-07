(P) Cum o zi de rasfat oferita de Colgate Max White s-a transformat intr-o lectie de viata

Acesta este si cazul Mioarei! Ea a participat la concursul organizat de Colgate in Carrefour, concurs pe care l-a si castigat! Iar atunci cand premiul este o zi de rasfat la un salon de infrumusetare si o sedinta foto alaturi de ambasadorul Colgate Romania, Andreea Ibacka, nu putem decat sa ne imaginam bucuria pe care Mioara a trait-o in momentul in care a aflat ca este castigatoare!

Foarte indrazneata si de altfel entuziasmata, Mioara a pasit cu incredere in Bucuresti unde a cunoscut-o pe Andreea. Ceea e a urmat a fost o lectie de viata pentru noi toti. Desi trecuta de prima tinerete, norocoasa castigatoare a abordat cu naturalete si cu spirit jovial toate schimbarile prin care a trecut. Make-up-ul si noul hairstyle, impreuna cu atitudinea pozitiva a Mioarei, au transformat-o pe aceasta oferindu-i o aura de fericire de care ne-am bucura toti.

Cand a venit vorba insa de sedinta foto, lucrurile au mers in aceeasi gama de veselie cu nuante de satisfactie. O prezenta extrem de placuta ce a emanat buna dispozitie prin toti porii, Mioara i-a impresionat pe toti atunci cand a inceput sa pozeze foarte natural, dar in acelasi timp profesionist alaturi de Andreea. Mioara a tinut sa precizeze ca a castigat un concurs de frumusete in liceu, dar noi credem ca si acum ar putea concura foarte relaxat.

Dupa sedinta foto norocoasa castigatoare urma sa plece cu prietenele sale intr-o vacanta in Portugalia, iar ulterior sa isi incarce bateriile si sa se relaxeze la casa sa de la munte. Cu siguranta noul ei look a impresionat, oriunde a ales sa mearga.

Tot acest cumul de activitati a fost atat pentru Mioara, cat si pentru noi o experienta uimitoare ce s-a dovedit a avea o influenta benefica asupra tuturor celor implicati.

Noi am inteles ca niciodata nu este tarziu sa experimentezi lucruri noi, Mioara fiind dovada vie ca zambetul trebuie sa fie accesoriul ce nu trebuie sa lipseasca nimanui, impreuna cu o atitudine pozitiva si putin curaj.