Dar când am descoperit modelele brandului internațional OPPO ne-am dat seama că vom putea duce la capăt cu brio o astfel de provocare și am hotărât să filmăm evenimentul ELLE New Media Style Awards integral cu telefoanele OPPO! Am avut alături de noi 4 telefoane, OPPO Reno3 Pro și OPPO Find X2, ale căror funcții pe video ne-au ajutat real în fiecare moment al filmării!

Despre OPPO Find X2, vă putem spune că are un obiectiv wide-angle de 48MP, lentilă wide-angle de 12MP și obiectivul telephoto de 13MP și că, în plus, integrează un senzor Sony IMX 586 datorită căruia am reușit să surprindem imagini clare, chiar dacă spațiul de la teatrul Apollo a fost destul de întunecat. Mai mult, am folosit și tehnologia Ultra Steady Video, datorită căreia imaginile video sunt foarte fluide și fără mișcări deranjante.

Cât despre modelul Reno3 Pro 5G, acesta are și el funcția de stabilizare video, Ultra Steady 2.0, precum și un mod de stabilizare Wide-Angle pentru a obține imagini cu o perspectivă mult mai largă, astfel că am folosit aceste funcții din plin ca să suprindem întregul decor de la eveniment.

Cu ce ne-au mai surprins telefoanele? Cu claritatea cu care au surprins orice detaliu, precum și cu posibilitatea de a folosi efectul bokeh (blurarea imaginii din fundal) chiar și pe video și cu un buton virtual pentru un zoom foarte natural. În plus, Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu, prezentatorii evenimentului, au testat și AI Beauty și s-au declarat încântați de naturalețea selfie-urilor realizate când această tehnologie e activată!

Totodată, datorită duratei mari de viață a bateriei și a timpului record de încarcare oferit de tehnologia SuperVOOC 2.0, telefoanele au putut fi utilizate întreaga zi. Find X2 se poate încărca complet în doar 38 de minute. De cealaltă parte, Reno3 Pro, cu tehnologie VOOC 4.0 se încarcă de la 0% la 100% în 56 de minute.

OPPO este unul din liderii mondiali în domeniul dispozitivelor inteligente. Încă de la lansarea primului smartphone în 2008, OPPO și-a urmărit obiectivul de a crea produse care să integreze o sinergie perfectă între elementele de estetică și tehnologie inovatoare. OPPO, una din cele mai mari companii la nivel internațional din piața de tehnologie, este prezent oficial și în România de la începutul acestei luni, cu produse premium, care au tehnologii de top, dar și un design cool și contemporan, infused with art.

OPPO a fost fondat în 2004 și încă din primul moment și-a propus să ofere tehnologii inovatoare și experiențe revoluționare de utilizare a smartphone-urilor. Strategia companiei s-a dovedit a fi de succes: în momentul de față, peste 300 de milioane de utilizatori din întreaga lume se bucură de performanța produselor și serviciilor OPPO.