(P) Craig David la NUBA Beach Club – 23 Iunie 2018

Cea mai noua locatie exclusivista de la malul marii continua seria evenimentelor de amploare cu care a obisnuit publicul in ultimii 3 ani in Bucuresti in locatia Nuba si #NubaSummervibes.

Craig David este asteptat sa concerteze in locatia grupului Nuba din Mamaia Nord marcand un alt moment important al entertainmentului autohton al verii 2018.

“Dorim sa oferim clientilor nostri momente de distractie de calitate, invitand artisti internationali pentru a concerta la petrecerile de zi organizate la malul marii. Craig David este un nume important ce va sustine un super show in locatia noastra proaspat deschisa in Mamaia Nord” Jean Sasu, co-fondator NUBA Group.

Artistul englez in varsta de 37 ani va veni pentru prima data in cadrul unui show artistic public in Romania pentru a sustine un concert in cadrul caruia va interpreta melodii celebre precum “Rise&Fall”, “Walking Away”, “Fill Me In” sau “7 Days”.

Craig David a castigat de 3 ori premiul pentru cel mai bun cantaret britanic, oferit de PremiileBRIT si a fost de doua ori nominalizat la Premiile Grammy pentru cel mai bun artist de muzica pop.

Locatia NUBA Beach Club ce poate acomoda peste 2500 de persoane se asteapta a fi neincapatoare in weekendul din 23 Iunie, fiind deja rezervata in proportie de 90%, numarul rezervarilor facute de catre clientii straini din afara tarii fiind de peste 30% din numarul total de mese existente.

Grupul NUBA mai detine doua locatii in Bucuresti, club-restaurantele de vara si iarna, Nuba si Nuba Summervibes si brasserie din zona Dorobanti, Nuba Cafe, iar pentru vara 2018 reprezentantii grupului promit si alte nume internationale atat pentru locatia din Mamaia Nord cat si pentru cea de pe malul lacului Herastrau din Bucuresti.

