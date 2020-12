(P) Competiția Style & Colour Trophy 2020 organizată de L’Oréal Professionnel şi-a desemnat câştigătorii!

De 64 de ani renumitul concurs continuă să inspire, să descopere noi talente şi să lanseze trenduri. Din 2018, cel mai prestigios concurs L’Oréal Professionnel de tunsoare, culoare şi styling este prezent şi în România. An de an, coafori din lumea întreagă îşi demonstrează creativitatea, participând cu cele mai îndrăzneţe, culori şi coafuri, iar anul acesta tocmai ce a avut loc a doua ediţie a concursului în România.

Cea de-a doua ediţie a competiţiei şi-a provocat competitorii să realizeze coafuri inedite bazate pe tema LA FRENCH. Laura Filaton este câştigătoarea locului 1 a L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, cea mai interesantă competiţie din industria coafurii!

Cu o experienţă de 7 ani în industria frumuseţii, Laura şi-a urmat visul de a deveni hairstilist. De 5 ani de zile îşi desfăşoară activitatea la Salon En Vogue alături de Cristina şi Cornel Mailat, care au ajuns să îi fie mentori şi să o inspire în viaţa profesională. Originară din Cluj-Napoca, Laura se lasă ghidată de citatul „do what you love and you will never have to work a day in your life”. Ea îşi iubeşte meseria de hairstilist pentru că îi oferă mereu provocări, dar şi oportunităţi.

Laura a câştigat primul loc în cadrul concursului Style & Colour Trophy datorită unei coafuri chic, care emană aerul elegant al stilului francez. Coafura a fost evidenţiată de un ombre sublim în nuanţe nisipii, precum şi de şuviţele delicate, care au transformat coafura într-una câştigătoare. Bretonul lung, care reprezintă una dintre cele mai râvnite tendinţe ale sezonului, precum şi stilul eforthless-chic au completat perfect lookul.

Ciprian Remus Robu a reuşit să câştige locul 2 printr-o coafură uimitoare, condus de pasiune şi talent.

Coafura realizată de el transmite eleganţa şi rafinamentul specific stilului franţuzesc. Pentru a respecta tema concursului „LA FRENCH”, Remus a expus senzualitatea şi fineţea culorii, într-o coafură caracterizată de luminozitate şi strălucire. Bretonul adaugă un plus de farmec imaginii feminine create.

Ciprian Remus are o experienţă de peste cinci ani în domeniul hairstylingului. Aflat într-o continuă dorinţă de dezvoltare, el nu se rezumă doar la aspectul fizic, ci şi la emoţia pe care o transmite clientul după o schimbare de imagine. Dorinţa lui de creaţie se extinde peste paletele de culori, tunsorile chic şi coafurile extravagante.

Alexandra Saru a câştigat locul trei în acest concurs, iar coafura este despre frumuseţea simplităţii.

Culorile, formele şi texturile sunt combinate cu tonuri luminoase, care creează un look inspirat din eleganţa franţuzoaicelor.

Alexandra are 30 de ani şi este hairstylist la Salonul Man!fest, din Bucureşti. Şi-a descoperit pasiunea pentru această meserie încă din copilărie, şi şi-a urmat visul ulterior şi s-a angajat la Salonul Man!fest. „Concursul Style&Color Trophy m-a ambiţionat să îmi depăşesc limitele, să-mi setez aşteptări mai înalte de la mine. A fost un ‘challenge’ veritabil – şi m-a ajutat să îmi validez cunoştinţele pe care le-am dobândit în toţi aceşti ani.”, a spus Alexandra.