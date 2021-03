(P) Camera de Comerț pentru Diversitate, din România, lansează primul său grup operativ privind egalitatea de gen

Proiectul este rezultatul participării a 100 de femei din mediul privat și public la evenimentul „Women in Leadership/Tech Driving Change in the Workplace”, organizat ieri pe 8 martie de Camera de Comerț pentru Diversitate din România cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Ambasada Suediei din București și Ikea. Evenimentul a atras lideri de top, printre care Excelența Sa Therese Hyden (Ambasada Suediei), Oana Bîzgan (fost membru al Parlamentului României), Radu Szekely (Secretar de Stat în Ministerul Educației), Violeta Nenita (CEO IKEA România), Elisabeta Moraru (CEO Google România) și Mihaela Mihăilescu (Senior Banker BERD).

Puține românce au acces la poziții de putere în mediul de business și sectorul public, una dintre principalele concluzii ale evenimentului

Absența femeilor de la putere, în special din zona de business și politică, reflectă condițiile inegale care continuă să fie perpetuate și în ziua de astăzi, a declarat Excelența Sa Therese Hyden, Ambasadoarea Suediei în România în cadrul evenimentului.

Doar 10% dintre directorii executivi ai celor mai valoroase companii din România sunt femei, a menționat Elisabeta Moraru, CEO al Google România.

Cu sprijinul Ambasadei Suediei în România am lansat în 2019 un grup operativ dedicat directorilor executivi, pe agenda căruia am pus mai multe teme importante pentru egalitatea de gen: remunerația egală între femei și bărbați, șanse egale și un echilibru corect în ceea ce privește rolurile de conducere. Sunt convinsă că acum, și cu sprijinul Camerei de Comerț pentru Diversitate din România, vom evolua mai departe și de ce nu, să atragem membri noi, a declarat Violeta Nenita, CEO Ikea România.

Mai puțin de 1% dintre femeile cu o diplomă de licență au studii superioare în zona de IT. Avem nevoie de modele, avem nevoie de campanii prin care să încurajăm fetele să studieze științe, tehnologie, inginerie și matematică, a precizat Radu Szekely, Secretar de Stat în Ministerul Educației.

Mihaela Mihaelescu, Senior Banker în cadrul BERD, a menționat că banca deține programe care sprijină femeile antreprenor, incluzând aici și start-up-uri din zona de tehnologie, și că ajutând aceste afaceri să crească, noi modele vor apărea.

Egalitatea de gen nu este doar o chestiune de drepturi legale, ci și de oportunități economice. Ca parte a misiunii sale, Camera de Comerț a Diversității din România promovează leadershipul femeilor și oportunitățile de afaceri pentru companiile locale deținute sau gestionate de femei. Ne așteptăm ca acest grup operativ să colaboreze cu alte grupuri pentru a stabili un set de acțiuni convenite pentru a contribui la îndeplinirea acestor priorități, a declarat Perry Zizzi, Președintele Camerei de Comerț pentru Diversitate în România si Managing Partner al Dentons în România.

În România cele mai mari diferențe dintre femei și bărbați sunt la capitolul „putere”

Inegalitatea și decalajele de gen în România sunt surprinse în mai mulți indici globali care măsoară progresul țărilor în ceea ce privește acest aspect. Printre acestea se află Indicele Institutului European de Egalitate de Gen ( Gender Equality Index ) al Uniunii Europene și care măsoară a) rata de angajare cu normă întreagă, b) femei în poziție de Ministru sau membre ale Parlamentului, c) accesul la servicii medicale, d) persoanele aflate în risc de sărăcie, diferențe între bărbați și femei și e) numărul îngrijitorilor fără remunerare pentru copii, nepoți, persoane în vârstă. România se afla în 2020 la coada clasamentului, adică pe locul 26 din 28, același loc ca în 2010, cu cel mai bun scor pentru acces la servicii medicale și cele mai mari diferențe dintre femei și bărbați la capitolul „putere” (funcții politice și de top în companii), acolo unde România se află pe locul 19 din 28, având un scor de 37,5 în timp ce media europeană este de 53,5.

Un alt indice este Indicele Global al Decalajelor de Gen, al Forumului Economic Mondial ( The Global Gender Gap, World Economic Forum ) care urmărește a) participarea economică și accesul la oportunități, b) accesul la educație, c) sănătate și supraviețuire, d) reprezentativitate politică. România se află în acest top pe locul 55 din 153. Global, cel mai mare decalaj se înregistrează la capitolul reprezentativității politice.

Despre Camera de Comerț Română pentru Diversitate

Camera de Comerț Română pentru Diversitate este o organizație non-profit al cărei scop este promovarea principiilor diversității și incluziunii în mediul de afaceri românesc, dar și susținerea economiei și societății românești prin valorizarea aplicării acestor principii. Organizată pe modelul unei camere de comerț de afaceri, organizația își propune ca, utilizând o serie de instrumente precum training-uri, sesiuni de networking, workshops, studii, rapoarte și analize să contribuie la o mai bună integrare a acestor principii și la susținerea activă a acelor afaceri care înteleg și recunosc în diversitate și incluziune un plus de valoare. ONG-ul Orașul Meu, Culorile Mele' este, alaturi de alti parteneri, membru fondator al Camerei de Comerț Române pentru Diversitate. Mai multe informații, pe www.rdcc.ro .