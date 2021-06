Începutul îmbutelierii la nivel industrial este legat de anul 1803 și de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Convins și sedus de calitățile apei, acesta își propune să convingă o rudă a sa, consilier municipal la Viena, să îmbutelieze apa în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi. Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care în 1805 îşi muta reşedinţa la Borsec şi începea o amplă campanie de construcţii de drumuri şi a unei fabrici de sticlă, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar. Pentru vienezul Zimmethausen, construirea fabricii de îmbuteliere a apei Borsec a reprezentat visul împlinit al vieţii sale.

În 1806, Zimmethausen şi Eisner încep îmbutelierea industrială a apei Borsec.

Trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliaţi şi transportaţi cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria şi Viena. Borsec a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul şi de calităţile curative ale apei sale minerale.

Încă de la începuturile sale industriale, Borsec a fost încununată cu titlul de „Regină a apelor minerale' de către Împăratul Franz Josef. Mai aproape în timp, în anul 2004, la cea mai importantă competiţie de profil care are loc în Statele Unite, Borsec a primit titlul de „Cea mai bună apă minerală din lume'. Borsec este cel mai de încredere brand în categoria apelor minerale naturale, câştigând titlul Trusted Brands de zece ori consecutiv, a fost votat de către consumatori ca fiind Cel mai puternic brand românesc în repetate rânduri, dar și Superbrand la toate edițiile Consumer Superbrands organizate în România. Borsec este și mândrul furnizor de calitate al Casei Regale a României.

'Longevitatea brandului și aprecierea consumatorilor sunt subliniate şi de faptul că, în 215 ani, la Borsec s-au îmbuteliat peste 40 de miliarde de litri de apă minerală naturală!, spune Mihaela Drăghici, director PR Romaqua Group.

Borsec este lider pe piața apelor îmbuteliate, conform datelor furnizate de compania Market Vektor. Exportul de apă minerală naturală Borsec este un export de imagine, și se realizează în 20 de țări, apa fiind extrem de apreciată și peste hotare de foarte mult timp.

Sunt puţine mărci atât de vechi în lume, cu o asemenea longevitate şi cu un asemenea prestigiu cum este Borsec. Un asemenea brand puternic, de larg succes și foarte iubit de consumatori este un mare motiv de mândrie, nu numai pentru compania Romaqua Group, dar și pentru românii de pretutindeni.

Despre Romaqua Group

Romaqua Group, companie cu capital autohton privat, cu 23 ani de activitate, are în portofoliu branduri de succes: Borsec (ape minerale naturale), Stânceni (apă minerală naturală), Aquatique (apă minerală naturală oligominerală), Giusto (băuturi răcoritoare), Giusto Natura (băuturi răcoritoare plate), Albacher, Dorfer şi Mühlbacher (bere). Borsec este liderul pieţei de ape minerale naturale, iar Giusto Natura liderul pieţei de băuturi răcoritoare plate (still drinks). Romaqua Group are peste 2.200 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 172 milioane de euro.