(P) #bestjobever este din nou disponibil la ABOUT YOU

ABOUT YOU anunță lansarea concursului Best Job Ever și invită tinerele pasionate de modă, care au împlinit vârsta de 18 ani, să se înscrie în perioada 26 februarie – 7 martie în concurs pe pagina de Instagram ABOUT YOU. Candidata ideală trebuie să dea dovadă de creativitate, să fie deschisă la experiențe noi și să își dorească să-și facă auzite părerile. Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, atunci acum este momentul să te înscrii la Best Job Ever.

Best Job Ever 2.0:

ABOUT YOU îi oferă viitoarei ambasadoare șansa de a-și face numele cunoscut în lumea modei și a social media, chiar și peste hotare. Ea se va întâlni cu cei mai tari influenceri, va cunoaște cele mai mari vedete, va călători și va participa la evenimente, petreceri și ședințe foto. Cel mai bun exemplu este povestea de succes a câștigătoarei de anul trecut, Cristina, al cărei canal de Instagram a crescut de cinci ori de la începutul colaborării cu ABOUT YOU. De asemenea, Cristina a reușit să inspire mii de fani în fiecare zi prin story-urile ei și să dea personalitate contului ABOUT YOU prin stilul său și prin ideile sale, atât din lumea modei cât și despre subiectele relevante în societate.

Un simplu story îți poate oferi șansa la un job de vis (detalii aici). După încheierea perioadei de înscriere, echipa de Social Content ABOUT YOU va desemna câteva finaliste pe care le va invita la un casting, unde acestea vor avea șansa să răspundă provocării ABOUT YOU și să demonstreze de ce sunt perfecte pentru Best Job Ever.

„Ne dorim ca, până la finalul procesului de recrutare să găsim un creator de conținut în personalitatea căruia se regăsesc urmăritorii noștri', explică Julian Jansen, Content Director la ABOUT YOU.

Pe lângă oportunitatea de a descoperi lumea și de a participa la diferite evenimente de modă și ședințe foto, de a-și întâlni vedetele preferate, câștigătoarea va crea conținut pentru contul de Instagram ABOUT YOU, va beneficia de salariu și, de asemenea, de vouchere anuale pentru cumpărături pe ABOUT YOU.

Aplică acum https://www.aboutyou- bestjobever.de/