(P) Alege o masina automata, eleganta si usor de condus, din oferta companiei de inchirieri auto din Bucuresti!

Daca esti nevoita sa ajungi in Bucuresti pentru o intalnire de afaceri sau un eveniment privat, cum ar fi o nunta sau un botez, ai la dispozitie trei variante de transport de la Aeroportul International „Henri Coanda” pana in centrul orasului. O cursa cu taxiul te-ar putea costa mult mai mult decat ai stabilit initial, iar intr-un autobuz vei pierde foarte mult timp si va trebui sa mergi pe jos din statie pana in locul in care iti vei desfasura activitatea.

In aceste conditii, singura varianta viabila este sa apelezi la o companie care ofera servicii de inchirieri auto in Bucuresti. Este relativ usor sa recunosti o companie de rent-a-car profesionista: aceasta trebuie sa aiba o experienta de cel putin cativa ani in domeniu, numai recenzii pozitive din partea clientilor, sa aiba o flota diversificata de masini si sa practice preturi corecte, nici suspect de mici, dar nici exagerat de mari.

O astfel de companie este FocusRent, care activeaza pe piata de inchirieri auto din Bucuresti de peste 10 ani, timp in care a strans nenumarati clienti fideli. Apeland la serviciile sale, vei putea alege dintr-o gama larga de autoturisme, toate mai noi de cinci ani, cu toate reviziile tehnice la zi si supuse unei inspectii riguroase inainte de a-ti fi inmanate. In plus, aceasta companie de inchirieri auto din Bucuresti nu practica niciun fel de costuri ascunse: pretul afisat pe site este si pretul pe care il vei plati, iar aceasta include un plin de combustibil si toate taxele si asigurarile auto – RCA, full CASCO, rovinieta.

Odata aleasa compania de inchirieri auto din Bucuresti, este timpul sa optezi pentru un autoturism. Noi iti sugeram sa alegi o masina cu transmisie automata, din mai multe motive:

1. Este mai sigura. Atunci cand conduci un autoturism automat, ambele maini vor sta pe volan, intrucat nu va mai trebui sa schimbi vitezele. Acest lucru iti permite sa ai o priza mai ferma si o reactie mai rapida.

2. Este mai confortabila. Masinile cu transmisie automata au numai doua pedale, in loc de trei, deoarece ambreiajul lipseste. Astfel, iti vei putea relaxa piciorul stang, in timp ce piciorul drept va apasa alternativ pe acceleratie si frana.

3. Este mai fiabila si mai performanta. Transmisia automata reprezinta o tehnologie mai noua, deci in mod evident nu va fi implementata pe o masina veche sau neperformanta. Alegand o astfel de optiune din ofera companiei de inchirieri auto din Bucuresti, vei beneficia de o masina puternica si atragatoare din punct de vedere vizual.

4. Pe termen scurt, are doar avantaje. Daca ai avut vreodata curiozitatea sa cauti dezavantajele masinilor automate, cu siguranta ai aflat ca acestea sunt mai scumpe, consuma mai mult, iar ITP-ul si reviziile sunt si ele mai costisitoare. Toate acestea sunt, insa, dezavantaje care se resimt serios numai pe termen lung si care nu se aplica in cazul in care apelezi la servicii de inchirieri auto din Bucuresti.

In functie de nevoile si preferintele tale, in oferta companiei de inchirieri auto din Bucuresti sus-numite vei gasi doua modele de masini cu transmisie automata: Opel Corsa si Hyundai Santa Fe (SUV).

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK