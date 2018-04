Aceasta este drama României: contează unde îți aduci pe lume copilul, pentru ca el să trăiască.

Sunt zile în care citim o știre bună, despre medici care au salvat un prematur de doar 750 de grame. Și medicii, și prematurul sunt dintre cei norocoși, pentru că maternitatea unde copilul s-a născut avea aparatura medicală atât de necesară vieții. Dacă s-ar fi născut într-o maternitate fără incubator, ne spune Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii România, știrea ar fi fost dintre cele dramatice.

Gabriela Alexandrescu, vă întreb direct: de ce e nevoie ca o organizație neguvernamentală să strângă bani și să doteze maternitățile din țară? Nu e asta treaba statului?

Gabriela Alexandrescu: Mă bucur că m-ați întrebat direct. E o întrebare simplă, pe care aproape nimeni nu și-o mai pune și eu nu cred că este bine. Doar că, în vreme ce așteptăm răspunsul, nu îi putem lăsa pe copiii născuți prematur să fie sacrificați de un sistem neputincios să își asume problemele, vulnerabilitățile. Așadar, răspunsul este ceva mai complex și chiar mai complicat. Firește că este treaba statului să asigure dreptul la viață pentru toți copiii, indiferent de maternitatea în care vin pe lume, dar este, totodată și responsabilitatea cetățenilor să persuadeze, să influențeze, să pună presiune asupra autorităților, pentru că, truism sau nu, statul acesta e format din reprezentanți ai noștri.

De asta capacitatea societății civile de a-și trage la răspundere reprezentanții este esențială într-o democrație funcțională. Aici se poziționează și organizațiile neguvernamentale. Eu cred cu tărie că, dacă îi învățăm pe oameni să se implice, dacă venim în întâmpinarea lor și îi facem să creadă în binele comun al societății, atunci, la final de zi, vom avea și acel stat care să își facă, așa cum bine ați spus, treaba.

Și mai e ceva. Pentru ca oamenii să aibă încredere în efortul lor conjugat, proiectele acestea sociale trebuie continuate cu încăpățânare, până când apar acele schimbări în bine. Cred că unul dintre rezultatele fabuloase ale acestui proiect de combatere a mortalității infantile acesta este: implicarea civică. Treptat, ne-am adunat și ne-am construit o comunitate: noi, cei de la Salvați Copiii, medicii, și să știți că sunt niște medici de aur, părinții și ceilalți membri ai societății care au înțeles că o maternitate dotată este în folosul comun.

Ați spune că încăpățânarea contează?

Gabriela Alexandrescu: Colosal de mult contează încăpățânarea. Prin încăpățânare înțeleg, desigur, în primul rând determinare, apoi asumare și consecvență. Sunt piedici pe toate drumurile, sunt promisiuni neonorate care te deziluzionează, dar gândiți-vă numai că, întorcându-te din drum, cedând, înseamnă să abandonezi un prematur care luptă extraordinar de feroce pentru viața lui.

Nu știu dacă ați văzut un copil născut la 27, la 30 de săptămâni. Un copil cât jumătate de braț, cântărind chiar sub un kilogram, dar care reușește să se agațe de mâna medicului și să își înceapă lupta. Copiii aceștia intră din prima secundă pe cel mai aprig front și știți ce? Îl câștigă. Îl câștigă, dar nu oriunde!

Aceasta este drama României: contează unde îți aduci pe lume copilul, pentru ca el să trăiască.

Sună foarte dur.

Gabriela Alexandrescu: Din contra, aș spune că sună optimist, pentru că înseamnă că tot ce trebuie să facem pentru ca nou-născuții să trăiască este să dotăm maternitățile cu aparatură medicală vitală. Depinde, așadar, de optică: dacă vrei să combați mortalitatea infantilă, a cărei rată este cea mai mare din Uniunea Europeană, atunci e foarte bine că știi soluțiile: dotarea maternităților este cea mai importantă dintre ele.

Salvați Copiii România a dotat prima maternitatea în februarie 2012 și de atunci am ajuns în 78 de maternități, din 40 de județe ale țării, la unele dintre acestea de câteva ori deja. În total am achiziționat și donat 393 de echipamente performante necesare supraviețuirii bebelușilor născuți prematur: incubatoare, mese de resuscitare, ventilatoare de suport respirator, lămpi de fototerapie și multe altele, în valoare de peste 3.120.000 euro. Din datele pe care le avem, peste 34.000 de nou-născuți au venit pe lume și au fost îngrijiți în condiții mai bune, datorită aparaturii donate de noi în ultimii ani.

Spuneți-mi, concret, ce anume mai e de făcut pentru ca prematurii să aibă șanse egale la viață?

Gabriela Alexandrescu: De la început, de când am demarat acest program, am lucrat pe mai multe componente. Lucrul în comunitățile vulnerabile, unde viitoarele mame nu au acces la serviciile medicale, a fost una dintre primele acțiuni. Începând în 2010, de 8 ani deja, am sprijinit în proiect peste 32.000 de gravide, mame tinere și copii, din 59 de comunități sărace, defavorizate. Am lucrat cu voluntari, cu medici, avem ritualic o caravană mobilă, unde medicii fac ecografii, de pildă. Apoi e planul acesta esențial, al dotării maternităților cu incubatoare și altă aparatură medicală necesară unui act medical adecvat.

În continuare distribuirea maternităților de nivel superior în țară și echipamentele medicale insuficiente rămân probleme frecvente în România, conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților. Să vă dau câteva cifre: deși mortalitatea perinatală ajunge la 90% dacă un prematur precoce nu se naşte în spitalul echipat adecvat, în prezent, în România există doar 23 de unități de nivel III de terapie intensivă nou-născuți, dintre care 9 în București. Mai mult, există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar național de peste 500 de paturi, România are doar aproximativ 250 de locuri în terapia intensivă neonatală.

Conform analizei de necesar efectuată de Ministerul Sănătății la sfârșitul anului 2016, la nivel național este nevoie de un minim de 300 de incubatoare, 100 de ventilatoare, 200 de monitoare și 250 de injectomate.

Revin însă și la prima întrebare: o componentă la fel de importantă este aceea de advocacy, pentru că suntem constant lângă autorități, le batem pe umăr, le persuadăm să își asume politici publice coerente.

Pe lângă toate acestea însă, mai există o componentă: responsabilitatea socială. Și acesta e rostul prevederii de redirecționare a unei cote de 2% din impozitul pe venit pentru cauza maternităților. Dincolo de fondurile strânse și care au salvat în mod direct vieți, reușita e că se formează o masă critică de cetățeni, de oameni de bine, fără de care totul s-ar nărui.

Așadar, iată și apelul nostru: Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://www.salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de către administraţia financiară.

