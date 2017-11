(P) 5 sfaturi de fashion pentru realizarea tinutelor chic casual

Ei bine, acest stil iti permite sa asociezi cele mai comode piese vestimentare din dulapul tau si sa te distrezi accesorizandu-le pentru a le scoate din banal. Iata cateva sfaturi si ponturi despre cum anume iti poti crea outfituri chic casual:

Spune “da” incaltamintei fara toc

Stilul chic casual nu inseamna ca trebuie sa renunti la tocuri, desi trebuie sa recunoastem ca o pereche de incaltari cu talpa joasa sunt o modalitate foarte buna de a da picioarelor tale o pauza. Cizmele moderne iti vor completa tinutele casual chic pe timul ierinii, in timp ce balerinii si sandalele joase iti va permite sa te simti bine si sa arati grozav pe toata perioada verii. Si da, poti fi chic si feminina chiar si pantofi fara toc!

Accesorizeaza

Palariiile, ochelarii de soare, esarfele, curelele si accesoriile pentru par facintr-adevar diferenta si sunt elemente pe care ar trebui sa te bazezi cand iti doresti sa imbraci o tinuta casual chic.

Accesorizeaza un outfit basic, de zi cu zi, si vezi cum, dintr-o tinuta fada se va transforma intr-una pe care cu siguranta bloggerita de fashion pe care o urmaresti ar putea s-o poarte. Nu ai cum sa dai gres, pentru ca stilull casual chic este mereu la moda!

Investeste in haine neutre

Avand piesele de baza care pot fi supuse unor procese continue de mix and match, prin accesorizare si prin utilizarea straturilor, vei deveni o trendsetterita in ceea ce priveste stilul chic casual. Elementele de baza cum ar fi cateva geci de dama alese cu grija sunt cea mai puternica arma pentru ca vei putea sa le combini in mai multe moduri, adaugand detalii glam, boho sau rock pentru a le personaliza pentru a le condimenta!

Poarta tricouri

Ca tot a venit vorba despre stilul casual chic, cat de des porti tricouri? Ei bine, pregateste-te sa te indragostesti de ele complet! Aceste piese vestimentare relativ ieftine pot fi purtate cu blugi, jambiere, dresuri dragute sau blazere elegante, permitandu-ti sa imbini elementele astfel incat sa te simti confortabil!

Adapteaza-te trendurilor

Adoptand trendurile anului 2018 cum ar fi blocul de culoare, pastelurile, esarfele imprimate vei crea tinute cu adevarat fabuloase, doar alegand deja din hainele pe care le ai in dulap. Elementele de baza ale outfitului se vor transforma de indata ce adaugi o noua piesa la moda, care sa fie pietenoasa cu bugetul tau, te vei distra creand combinatii lejere si foarte la moda.