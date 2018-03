Omul de știință Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani

Fizicianul și cosmologul Stephen Hawking a murit miercuri dimineața la locuința sa din Cambridge, potrivit unui anunț făcut de familia sa.

„Suntem profund îndurerați că tatăl nostru iubit a murit astăzi. A fost un mare om de știință și un om extraordinar a cărui muncă și moștenire vor dăinui mulți ani”, au declarat Lucy, Robert si Tim, cei trei copii ai lui Hawking. “El a spus cândva: ‘Nu ar exista un univers, dacă nu ar exista o casă cu oameni pe care să îi iubești.’ Îi vom simți lipsa pentru totdeauna.”

Profesor la Universitatea Cambridge, Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani lăsând în urmă cercetări impresionante și o carieră care a influențat fizica modernă, principalele sale domenii de cercetare fiind cosmologia teoretică, relativitatea generală și mecanica cuantică.

Stephen Hawking a fost şef al catedrei de matematică de la Universitatea Cambridge, un post deţinut în trecut şi de Isaac Newton. Renumit pe plan mondial pentru contribuţiile sale la domeniul fizicii teoretice, Stephen Hawking este autorul volumului „Scurtă istorie a timpului”, una dintre cele mai de succes cărţi din literatura ştiinţifică. El a mai publicat și alte cărți: Einstein’s dream, 1993 (Visul lui Einstein și alte eseuri), The Universe in a Nutshell, 2001 (Universul într-o coajă de nucă, 2004) și A briefer history of time, scrisă în colaborare cu Leonard Mlodinow, 2005 (O mai scurtă istorie a timpului).

Fizicianul a pus bazele unui proiect care are ca scop trimiterea oamenilor, într-un viitor apropiat, pe Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem de stele din sistemul nostru solar. Hawking era de părere că numai mutarea unei părți a populației pe o altă planetă ar mai putea schimba soarta omenirii. Și da, ne-a oferit și o dată care ar marca dispariția întregii omeniri: anul 2600.

Stephen Hawking suferea de scleroză laterală amiotrofică (denumită şi boala Lou Gehrig), o maladie paralizantă cu care a fost diagnosticat când avea doar 21 de ani. Stephen Hawking a fost timp de peste 50 de ani imobilizat într-un scaun cu rotile şi comunica prin intermediul unui computer şi al unui sintetizator vocal.

Pacienţii diagnosticaţi cu boala de care a suferit Stephen Hawking trăiesc, în medie, 3 ani, numai 10% dintre aceştia reuşind să supravieţuiască mai mult de 10 ani. Cu toate acestea, celebrul fizician a reuşit să depăşească cu mult speranţele medicilor și Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

