Ohh, Baby! Cele mai bune melodii despre sex și … pentru făcut sex

Unele piese despre sex, dorință, pasiune sunt memorabile și au devenit clasice. Alte au fost deja uitate. Însă mai sunt și unele pe care pur și simplu nu poți să ți le scoți din cap… și nici din dormitor nu ar trebui să îți lipsească.

Pentru nopți și zile pline de pasiune, salvează-ți în playlist melodiile de mai jos.

The Weeknd – Earned It

Un top cu melodii despre sex și pentru sex ar fi incomplet fără cea mai senzuală melodie de pe coloana filmului Fifty Shades of Grey.

Ginuwine – Pony

Îți spunem doar atât: Channing Tatum, dansând în Magic Mike XXL! Lasă-te purtată de ritm!

Beyoncé – Dance for You

Queen B și una dintre cele mai senzuale piese pentru preludiu.

Ciara – Ride ft. Ludacris

Pentru momentele în care vrei să fii On Top!

George Michael – I Want Your Sex

Uneori, să spui direct ceea ce vrei este cea mai bună strategie.

Marvin Gaye – Let’s Get It On

Oldies, but goldies! O variantă mai soft de a spune I Want Your Sex.

Divinyls – I Touch Myself

Pentru că da, și acest gen de sex contează și, dacă ne ghidăm după această melodie, chiar foarte mult!

Madonna – Justify My Love

O melodie sexy și despre sex interpretată de Madonna? Nicio surpriză până aici. Dar parcă niciuna nu sună atât de senzual și de hot precum aceasta. Urmărește clipul și ne vei da dreptate.

Robin Thicke – Blurred Lines

Ce rimează cu hug me? Despre cum să fii înger și demon în dormitor, cuminte și kinky în același timp.

Sabrina Claudio – Belong To You (feat. 6LACK)

Vocea senzuală a Sabrinei Claudio este ce îți lipsește pentru o atmosferă romantică în dormitor. Versurile Stimulate me/I want you mental and physically exprimă pasiune pură.

The Weeknd – High For This

Mai sexy de atât nu se poate!

Enrique Iglesias – Tonight (I’m Fucking You)

Pentru serile în care știi exact ceea ce îți dorești.

The Weeknd – Often (Kygo Remix)

Da, încă o piesă semnată The Weeknd! Însă ce melodie, ce ritm senzual și ce versuri….

Jeremih – Birthday Sex

Cine spune că trebuie să asculți această melodie numai cu ocazia unei aniversări? Găsiți un motiv pentru a sărbători.. orice, oriunde, oricând.

Jeremih – Fuck You All The Time (Shlohmo Remix)

Mai este nevoie de vreo explicație?

Rihanna Ft. Chris Brown – Birthday Cake (Remix)

Tu ce îți dorești de ziua ta? Sau în oricare altă zi…

Miguel – Come Through & Chill

Vocea lui Miguel…

Wale Ft. Rihanna – Bad (Remix)

Nu e nevoie mereu de dragoste, uneori a fi a bad girl este cea mai bună idee. În special în dormitor.

Tom Grennan – God Is A Woman (Ariana Grande) in the Live Lounge

Pe cât suntem de acord cu versurile Arianei Grande, pe atât de mult ne place versiunea interpretată de Tom Grennan.

CocoRosie – Turn Me On

Dirty talk este amuzant, excitant, HOT și mult mai mult decât atât!

Rihanna – Skin

Încheiem lista cu recomandări cu Riri și a ei Skin. No heels, no shirt, no skirt, all I’m in is just skin / No jeans, take ‘em off, wanna feel your skin.

Foto: PR

