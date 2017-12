Ocean’s 8: Tot ce știm până acum despre mult-așteptatul film si primul trailer oficial al acestuia!

A trecut mai mult de un an de când imaginea surprinsă de paparazzi a scos la iveală distirbuția glamouroasă a filmului Ocean’s 8, care va fi formată numai din femei, cum ar fi Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna and co.

De atunci, am așteptat nerăbdători să aflăm mai multe despre ultimul film din seria Ocean’s, și, în sfârșit, câteva imagini exclusive au fost făcute publice în dimineața acesta. Întegul trailer este programat să apară, în premieră, mâine dimineață.

Cât timp așteptăm, uite tot ce am reușit să aflăm până acum:

1) Sandra Bullock joacă rolul lui Debbie Ocean.

Ea este sora înstrăinată a lui Danny Ocean, jucat de George Clooney, în Ocean’s 11. Bullock a declarat pentru ”Entertainment Weekly” că Ocean’s 8 începe cu Debbie ieșind din închisoare, după cinci ani petrecuți în spatele gratiilor, și vom afla motivul pentru care a fost închisă pe parcursul filmului.

2) Nu este o continuare sau un remake, conform spuselor lui Bullock.

”Nu încercăm să refacem niciunul dintre celelate filme din seria Ocean’s”, le-a declarat ea celor de la EW.

”Ceea ce vrem să facem este să spunem: asta se întâmplă în 2017. Nu este nici măcar o trecere în revistă. Este o poveste paralelă, a unui alt membru al familiei care a crescut alături de Danny Ocean, și arată ce se întâmplă după ce Debbie iese din închisoare, cu ajutorul acesto femei incredibile.”, a adăugat actrița.

3) Scenariul se învârte în jurul evenimentului ”Met Gala”.

Detaliile sunt limitate, deocamdată, însă EW dezvăluie ca Debbie, alături de celelalte femei, plănuiesc să fure un colier neprețuit de la o celebritate care participă la Met Gala.

4) Toată distribuția este formată numai din celebrități.

Debbie adună șapte experți ca să o ajute să pună la cale jaful: Lou (Cate Blanchett), care se pare că este mâna drepată a lui Debbie; Daphne Kulger (Anne Hathaway), Rose (Helena Bonham-Carter), Nine Ball (Rihanna), Tammy (Sarah Paulson), Amita (Mindy Kaling) și Constance (Awkwafina). Momentan, nu știm foarte multe despre aceste personaje, dar speram că trailer-ul va dezvălui mai multe.

5) Danny Ocean este mort.

Sau cel puțin asta lasă de înțeles imaginile pe care le-am văzut până acum. O scenă ostentativă în care Dabbie bea un martini și zâmbește la mormântul lui Danny apare la finalul teaser-ului.

6) Trailer-ul filmului este aici!

Primul trailer oficial al filmului a aparut astazi si il poti urmari mai jos!

Foto: PR