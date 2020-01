Obiceiurile zilnice care îți influențează semnificativ viața sexuală

Sigur că, atunci când copiii tăi sunt bolnavi, lucrezi peste program sau nu reușești să te odihnești cum trebuie, nu mai ai timp și dispoziție ca să te gândești și la viața ta sexuală. Cu toate acestea, există și anumte stări sau obiceiuri cotidiene care te ajută, inconștient, la optimizarea apetitului sexual.

1. Ceea ce mănânci

Sigur, cu toții am auzit despre alimentele afrodiziace. Fie că este vorba despre fructe de mare, ciocolată sau broccoli, toate acestea sunt asociate cu apetitul sexual. Dar pot acestea să aibă într-adevăr un impact asupra vieții noastre sexuale? Conform Journal of Sexual Medicine, femeile care consumă cel puțin 25 de grame de ciocolată pe zi au o dorință sexuală mult mai mare și o funcționalitate, din punct de vedere sexual, sporită. Totuși, nu pune la îndoială credibilitatea alimentelor afrodiziace! Conform unui studiu de nutriție, cercetătorii au arătat că, dacă tu crezi că un aliment are calități afrodiziace, acesta va funcționa ca atare.

2. Abuzul de tehnologie

Să răspunzi la mail-uri și să navighezi pe internet atunci când ce te afli în dormitor îți poate afecta relația cu partenerul, dar și viața sexuală. Chiar dacă nu intenționezi să răspunzi la telefon sau la mail-uri, faptul că ai lângă tine orice tip de gadget, îți va distrage atenția. Creierul nostru s-a obișnuit să reacționeze la sunetele mesajelor sau apelurilor pe care le primim, drept urmare este imposibil să le ignorăm.

3. Respirația

Te-ai gândit vreodată că, dacă te concentrezi pe respirație, îți poate aduce un orgasm mai puternic? Doar conștientizând ritmul respirației tale îți poate îmbunătăți viața sexuală. Multe persoane nu realizează că, în timpul actului sexual, își țin respirația. Să respiri profund sau cu regularitate te ajută la migrarea energiei sexuale prin corp, astfel încât conexiunea dintre tine și partenerul tău să fie și mai intensă.

4. Ceea ce simți

Un studiu recent indică faptul că emoțiile ne pot ajută în dormitor. Conform acestei cercetări, orice fel de sentiment poate fi folositor. În ce fel? Femeile care au nivel crescut de inteligență emoțională sau care sunt mai atente cu cei din jur sunt de două ori și jumătate mai predispuse la orgasm decât cele care nu au o inteligență emoțională dezvoltată.

5. Felul în care gândești

Mintea ta este cel mai puternic și cel mai important organ sexual pe care îl ai. Multe dintre femei pot fi surprinse dar faptul că ai un nivel al hormonilor crescut nu înseamnă că vei sări pe iubitul tău. Pentru femei, dorința se face simțită, de multe ori, după începerea preludiului. Așadar, de multe ori, trebuie să îți dai de lucru înainte să simți cu adevărat că îți dorești asta.

6. Momentul preferat al zilei

Momentul zilei poate influența în mod direct apetitul sexual. Anumite persoane preferă sexul dimineața, la prima oră, pentru că sunt mult mai relaxate și odihnite. Pentru alții sexul reprezintă ultimul lucru la care se gândesc într-o zi. În cazul în care tu și iubitul tău sunteți pe frecvente diferințe, nu înseamnă că nu veți găsi o cale de mijloc. Încercați să fiți mai înțelegători unul cu celălalt și profitați de diferitele momente ale zilei pentru a descoperi soluția ideală.

7. Animalele de companie

Fie că vrei să crezi sau nu, un animal de companie îți poate influența viață sexuală. Și dacă acesta obișnuiește să doarmă împreună cu voi, atunci totul poate fi compromis. Experții ne sfătuiesc să ținem animalele de companie departe de dormitor, astfel încât viața sexuală nu va fi afectată.

8. Fumatul

Nu este o noutate faptul că fumatul dăunează sănătății și că este în strânsă legătură cu bolile cardiace și cele pulmonare. Mai mult decât atât, cercetătorii au arătat că nicotina micșorează nivelul libidoului la femei și bărbați. Iată încă un motiv pentru care să te lași de fumat!

9. Televizorul și filmele

Să te uiți la filme care crezi că au o tentă erotică te poate ajuta să îți redescoperi plăcerea pentru sex. În cazul în care alegi o dramă, rezultatul va fi exact contrar: te inhibă. În schimb, filmele cu mesaje de violență îți induc o stare de stres. Ai crezut vreodată că filmul pe care îl vizionezi poate avea consecințe asupra vieții tale sexuale?

10. Cititul

Experții spun că, să citești de trei ori pe săptămână timp de 20 de minute o carte cu un subiect ușor erotic. îți va îmbunătăți apetitul și dorințele sexuale. Având o viață frenetică, nu reușim să ne gândim la sex atât de des. Să citești, însă, o carte cu un subiect romantic te poate ajuta să te concentrezi mai mult asupra relației tale și să îți sporească dorințele și apetitul sexual.

