O statuie Oscar valorează mult mai puțin decât te-ai fi așteptat

Totuși, statuia placată cu aur de 24 de karate nu este atât de valoroasă pe cât ai crede, cel puțin nu financiar.

Pe baza schițelor lui Cedric Gibbons, directortul artistic de la MGM, statuia este făcută de turnătoria de arte fine Polich Tallix din New York și costă 400 de dolari pentru a fi făcută.

Ce este șocant însă este faptul că prețul la care poate vândută statuia este de doar 7$.

Revista TIME a relatat în trecut că prețul șocant de mic la care se poate vinde ulerior statuia se datorează unei reguli a Academiei care înterzice actorilor și a rudelor acestora să își vândă trofeele.

Dacă cineva încearcă să își vândă statuia, va primi un apel de la Academie care îi va reaminti că Academia are dreptul de proprietar original al statuii, și că suma la care se poate vinde este oricum doar de 7$.

Regula care interzice vânzarea statuilor are ca rol, aparent, pr integrității artistice a statuilor, menționează consilierul general al Academiei. „Nu trebuie să devină obiecte de comerț care pot fi vândute și cumpărate pe piață”, a mai adăugat acesta.

Decizia este susținută și de Curtea de Apel, care a decis in 1991 că premiul este protejat de drepturi de autor federale, iar vestea este cu atât mai neplăcută pentru moștenitorii averii lui Michael Jackson care a plătit la un moment dat suma de 1,5 milioane de dolari pentru a cumpăra statueta acordată filmului „Gone With the Wind” în 1939.

Deși el însuși a câștigat premii Oscar, Steven Spielberg a plătit suma de 607,500$ pentru Oscarul acordat lui Clark Gable pentru cel mai bun actor în rolul din „It Happened One Night”.

Bineînțeles, un premiu Oscar e neprețuit când vine vorba de glorie, faimă, recunoștință și laudă pentru câștigători.

CBS News a declarat că salariul unui actor sau al unei actrițe crește cu 20% dacă primește premiul Oscar pentru cel mai bun actor sau cea mai bună actriță.

Text: Catinca Sulea

Foto: Arhiva Revistei ELLE

