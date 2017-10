O romanca a reabilitat un azil de batrani in doar un an de zile

Maria Holtzhauser a inteles cat de pretioasa este viata si a decis sa vina in ajutorul batranilor. Poate nu intamplator, romanca are o poveste de viata dureroasa. A fost crescuta in orfelinat si ca si cum asta nu era de ajuns, s-a imbolnavit si de cancer la gat. O luptatoare, Maria a supravietuit cancerului si a demonstrat ca boala nu doar ca te face mai tare, dar si mai bun.

Sute de donatori si voluntari au fost mobilizati de romanca pentru a veni in sprijinul a 40 de batrani de la un azil din comuna Hotarele, Giurgiu. Fara a astepta vreo recompensa, Maria Holtzhauser a trimis mii de mailuri catre tot soiul de firme si a mobilizat toate cunostintele ca voluntari pentru a imbunatati conditiile de trai ale acestor bunici, conform site-ului stirileprotv.ro.

Cu un an in urma, cladirea fusese un orfelinat comunist transformat in azil, neutilat si cu conditii de trai precare. Cu perseverenta, aceasta a strans zeci de mii de euro. Diversi donatori, in frunte cu Maria, au pus frigidere, climatizare, draperii şi desene. Spre incantarea varstnicilor, Maria a reusit sa transforme un azil trist, intr-un camin primitor.

Femeia si-a tras forta din bucuria batranilor fara de ajutor si a mers si mai departe cu sprijinul. Aceasta a mobilizat mai multi medici din Bucuresti sa ii trateze pe gratis pe varstnici. Unul dintre acestia a promis chiar ca ii va opera pe gratis pe batrani.

Bunicul Ion, de 91 de ani, a auzit de veste si asteapta cu nerabdare sa fie vizitat de medicul oftalmolog. Nu prea mai vede de ani buni si spera ca doctorul il va face bine. Maria Holtzhauser a declarat pentru stirileprotv.ro ca: “Putem spera intr-o imbunatatire a acuitatii vizuale. Vestile nu-s tocmai rele.”

Pe hol, varstnicii isi asteapta randul la control. In realizarea acestui gest s-au implicat o echipa de oftalmologi din Bucuresti, care s-au deplasat tocmai in comuna Hotarele, Giurgiu, pentru a face o fapta buna.

Facem un apel la toti cei care au drum prin aceasta comuna. Batranii au nevoie de companie si de o vorba buna la orice ora si, de ce nu, si de un mic ajutor. O felicitam pe doamna Maria Holtzhauser!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: www.mariaholtzhauser.ro