„O lege sa nu mai bata vantul”

O furtuna violenta a traversat ieri vestul Romaniei, lasand in urma cateva zeci de raniti si opt morti. Primele semnale au venit de la Timisoara, orasul in care vantul a luat pe sus scaunele si mesele de la terase, a scos copaci din radacini si a prabusit bucati de acoperis in strada, punand in pericol viata locuitorilor.

Furtuna a aparut dupa ce meteorologii emisesera deja mai multe avertizari cod portocaliu pentru cinci judete (Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Bihor) si cod galben pentru Cluj, Alba, Salaj si Satu Mare. Ca urmare a avertismentelor, IGSU a recomandat oamenilor sa se adaposteasca si sa deconecteze de la curent electric aparatura casnica, dar si sa isi parcheze vehiculele departe de copaci, stalpi de electricitate sau panouri publicitare.

Conform agentiilor de stiri si autoritatilor locale, opt persoane si-au pierdut viata, in total, in Timisoara, Buzias, Moneasa si Bistrita Nasaud, si 67 de persoane au fost ranite. Mai multe drumuri au fost blocate, iar rafalele de vant care au ajuns la 100 km/ora au rupt fire de inalta tensiune, astfel ca mai multe trenuri de calatori au fost oprite. Si Institutul de Boli Cardiovasculare Cluj a ramas fara curent electric, in vreme ce acoperisul unui spital din Buzias a fost luat pe sus. Mai multi turisti au fost blocati in zona ghetarului Scarisoara, in judetul Alba. Altii au ramas blocati in telescaun in Maramures.

Primele reactii ale autoritatilor au fost de spaima si uimire. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat: „Sunt pe teren si ma crucesc. Sunt zeci de copaci la pamant, strazi blocate. Am ramas fara curent electric, fara apa. Sunt acoperisuri smulse de pe case, de pe blocuri. S-a surpat o poarta de intrare in oras, dinspre aeroport. Sunt TIR-uri rasturnate. De cand sunt eu nu am mai vazut asa ceva.”

Tot Nicolae Robu a spus ca „N-am avut o alerta ca va fi o furtuna violenta. Era de asteptat sa fie ploi erau spectacole planificate in aer liber. Era o prognoza de ploaie. Erau sub o anumita incertitudine acele spectacole, dar nicidecum n-am fost pregatiti pentru o asemenea furtuna.”

Si fostul premier Dacian Ciolos a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook, despre lipsa avertizarilor: „Furtuna foarte violenta din vestul tarii nu ar fi putut fi oprita. Insa oamenii care si-au pierdut viata, zecile de raniti, ar fi trebuit sa fie preveniti despre iminenta acestui fenomen extrem. Concluzia este simpla: sistemele de avertizare si informare a populatiei nu au functionat.”

In urma declaratiilor primarului Timisoarei, Ministrul de interne Carmen Dan a declarat pentru un post de televiziune: „Cel mai important mesaj pe care vreau sa il transmit este ca lumea sa inteleaga ca noi nu suntem obisnuiti cu genul acesta de manifestari ale fenomenelor meteorologice, dar este important sa le luam in serios si atunci cand transmitem aceste avertizari este sa fie primite asa cum le transmitem si oamenii sa se puna la adapost. Avem cod portocaliu in judetele Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Maramures, Cluj, Salaj, Satu Mare. In jurul orei 19.15, atentie Bistrita-Nasaud, urmeaza Muresul, Harghita”.

Ministul de interne Carmen Dan a mai explicat ca autoritatile nu pot sa alerteze populatia mai devreme, atunci cand institutul ANM nu trimite avertizari.

Un sir de condoleante si explicatii au urmat evenimentelor meteo, iar spre seara primul ministru Mihai Tudose a clarificat pentru Realitatea TV situatia. „E celula de criza la nivelul Timisului. Doamna prefect e implicata direct. Se fac eforturi deosebite pentru a-i stabiliza pe cei raniti grav. (…)”. Pentru ca, apoi, sa completeze: „Asta e. Ce sa facem? Sa dam o lege sa nu mai bata vantul?”.

Mai mult chiar, Mihai Tudose l-a ironizat pe primarul din Timisoara: „Intrebati-l pe domnul Robu de ce a picat semnul acela inaugurat de el de curand si a facut o victima. Semnul acela nou-nout cu ‘Bine ati venit la Timisoara’, a fost inaugurat cu surle si trambite.”

Fireste ca nu statea in puterea politicienilor romani sa opreasca o astfel de furtuna si nici nu putem sti in acest moment cui ii revine responsabilitatea pentru victimele pe care le-a facut vremea extrema. Ca e vorba despre constructii ilegale (sau legale, dar realizate fara a respecta normele), ca vorbim despre panouri publicitare care, la fel, pot pune oricand in pericol vietile cetatenilor, ca unii copaci ar fi putut sau nu sa fie toaletati, cu siguranta ca anchetele care vor urma evenimentelor vor lamuri si asta. La fel se va intampla si cu avertizarile primite sau nu la timp din partea ANM, disputate de primarul Timisoarei si de Ministrul de Interne.

Insa, chiar in mijlocul unor astfel de fenomene extreme, unele lucruri sunt inadmisibile. Iar o reactie atat de cinica precum cea a premierului Mihai Tudose este printre aceste lucruri.

Citeste si:

Despre familia normala si un dinozaur roz

E greu de imaginat cum au primit familiile victimelor sau ranitii declaratia primului ministru (si putem doar sa ne imaginam ca au avut lucruri mai importante de facut decat sa asculte asa ceva), dar un sef al guvernului care sa glumeasca amar pe tema unei furtuni care a omorat opt oameni este de-a dreptul lipsit de compasiune. Si e inca o dovada, daca mai aveam nevoie de asa ceva, ca in situatii extreme politicienii romani vor fi mult mai preocupati de plasarea vinei in curtea vecinilor decat de rezolvarea situatiei reale.

Foto: Shutterstock