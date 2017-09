O adolescenta ii face o surpriza emotionanta prietenului ei bolnav de cancer

Doi prieteni adolescenti planuisera sa mearga impreuna la balul de absolvire, insa cancerul le-a stat in drum.

Kaitlin O’Connor si Blake Mounts din Hilliard, Ohio, isi faceau planuri sa mearga ca pereche la petrecerea de absolvire a liceului lor.

“Planul era ca Blake sa poata iesi din spital pentru o ora sau doua in noaptea balului pentru a veni la dans”, a spus O’Connor pentru BuzzFeed News. “Dar dupa ce a primit vestile legate de gravitatea bolii, petrecerea nu a mai fost o optiune.”

Mounts, care a fost recent diagnosticat cu o forma acuta si rara de leucemie, a realizat ca tratamentele puternice pentru cancer il vor tine departe de bal.

O’Connor si Mounts au fost, bineinteles, dezamagiti de aceste stiri, dar O’Connor nu s-a lasat batuta.

“Sora lui Blake, Taylor, si cu mine, ne-am gandit ca daca el nu poate merge la petrecere, atunci sa aducem balul la el”, a spus O’Connor pentru BuzzFeed News.

Dar pentru asta, cele doua fete au trebuit sa actioneze rapid.

“Din moment ce chimioterapia incepe sa afecteze orice persoana foarte repede, asistentele au spus ca dansul ar trebui sa se tina in urmatoarele cinci zile, asa ca Taylor si cu mine a trebuit sa trecem la treaba”, a dezvaluit O’Connor.

O’Connor si sora lui Mounts au decorat o camera din cadrul spitalului de copii si au invitat toti prietenii apropiati ai adolescentului si membrii familiei. Kaitlin a realizat o pancarta pentru Mounts prin care il invita la dans, iar familia baiatului a ajutat la alegerea unui costum adecvat pentru el.

Inainte ca O’Connor sa intre pentru a-si surprinde prietenul, Mounts i-a dat mesaj sa o intrebe daca urma sa vina.

“I-am spus ca nu voi putea ajunge”, a spus O’Connor, “fapt care l-a suparat un pic, dar sunt sigura ca m-am revansat pentru asta!”

La doar cateva secunde dupa ce a trimis mesajul, Kaitlin a intrat in camera imbracata in rochia ei de bal, cu parul buclat si coafat.

“I-am prezentat costumul pe care l-am ales pentru el si i-am spus sa il imbrace. El a zambit si a intrebat: “Stai, chiar acum?” Era foarte confuz, dar se vedea ca era foarte fericit in acelasi timp.”

Dupa ce baiatul s-a imbracat, perechea a coborat pana in hol, pana in camera special amenajata pentru petrecere, unde Mounts a avut o mare surpriza sa-si vada toti prietenii si membrii familiei.

“Faptul ca am vazut zambetul larg de pe fata lui in noaptea aceea, m-a facut sa fiu mandra de tot efortul depus pentru organizarea balului”, a postat O’Connor pe Twitter.

Cuplul a pozat in hainele lor de gala in fata unui semn pe care scria “F*** Cancer Homecoming”. Din cauza sistemului imunitar slabit, Mounts a fost nevoit sa poarte o masca chirurgicala, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa se simta bine in acea noapte.

“A fost pentru prima oara de cand era in spital cand nu era cuplat la niciun fir sau aparat. Cred ca atunci a fost momentul cand am varsat cu totii cele mai multe lacrimi”, a recunoscut O’Connor.

De cand Kaitlin a postat toata povestea pe Twitter, mai mult de 17,000 de persoane au dat like si au raspuns cu mesaje de incurajari la adresa acestui gest extraordinar.

So happy I got the chance to spend his senior homecoming with him❤️ seeing his smile and reaction made my heart so happy! Love ya bubby:) pic.twitter.com/PjywTWXWFD

— Taylor Mounts (@tayylormounts) September 26, 2017