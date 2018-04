Nuvola, spațiul multifuncțional ”nor” este cel mai bun motiv pentru a vizita Italia vara aceasta

Un nou nor a aterizat deasupra orașului Torino. Are 30.000 mp, se numește Nuvola (nor în italiană) și este cel mai nou incubator de idei, job-uri, mâncare și cultură. Nuvola este deschis lumii întregi și are aroma specifică a cafelei italiene, dar are și superputerea aceea magica a norilor de a stârni imaginația oamenilor și de a-i face să privească înspre viitor, înspre toate țările și continentele.

Nuvola este mult mai mult decât noul sediu al companiei care a inventat arta blending-ului de cafea la începutul secolului XX și a devenit apoi ambasadorul universal al cafelei italiene; Nuvola Lavazza este un complex care îmbracă mai multe forme, așa cum fac norii.

Cu o investiție de peste 120 de milioane de euro, Nuvola Lavazza aduce în prim plan toate valorile companiei producătoare de cafea și toți cei 120 de ani de tradiție în lumea cafelei. Gândit de arhitectul Cino Zucchi, proiectul aduce un nou suflu cartierului Aurora în care e amplasat, fiind gândit să inspire oamenii, să stârnească discuții și să ofere experiențe culturale, sociale, de business și gastronomice. Nuvola Lavazza a fost inspirat de crezul ”rădăcini în viitor”, un ecosistem care își trage puterea din trecut și noua energie din dialog inspirat de nevoia de continuă dezvoltare și inovare.

“Nuvola Lavazza conține atât amintirile noastre, cât și viitorul nostru”, spune directorul grupului, Alberto Lavazza. “Rădăcinile sale sunt bine înfipte în acest oraș și în cartierul Aurora unde am avut prima evoluție pe o scară industrială. Pe lângă asta, Nuvola este și un complex de avangardă capabil să interacționeze cu întreaga lume și să ne lanseze spre viitor. De aceea, ne place să credem că Nuvola își are, de fapt, rădăcinile în viitor, pentru că suntem convinși că viitorul poate fi roditor doar dacă rădăcinile sunt suficient de adânci”.

O nouă filozofie asupra vieții, muncii și interacțiunii sociale este anunțată odată cu inaugurarea Nuvola Lavazza și deschiderea restaurantului Condividere și a Muzeului Lavazza, programată pentru 8 iunie. Scopul Nuvola Lavazza este de a onora calitatea timpului și a experiențelor prin cele 3 direcții ale spațiului: proiecte, mâncare și cultură.

Nuvola reprezintă noul sediu Lavazza, dar găzduiește și un restaurant gourmet, un muzeu interactiv, un spațiu mare pentru evenimente, o zonă arheologică, un bistro inovator, dar este și casa Institutului Artelor Aplicate și Design (IAAD).

În centrul Nuvola Lavazza, la intersecția zonelor de proiecte, mâncare și cultură, se găsește o piațetă verde deschisă publicului, Piazza, acolo unde sediul se întâlnește cu La Centrale și cu Muzeul, acolo unde Condividere și Bistrot interacționează cu zona arheologică și IAAD. Această Piazza este una dintre primele zone smart ale orșului Torino, folosind iluminare LED cu un consum redus. De asemenea, are și o zonă verde proiectată de designer-ul peisagist Camilla Zanarotti, care a ales împreuna cu familia Lavazza copacii și plantele care să facă această zonă mai atractivă. Piazza oferă și accesul către o parcare publică unde încap 180 de mașini.

Nuvola este proiectul dezvoltat de a patra generație a familiei Lavazza și co-creat alături de lideri în domenii precum arhitectură, gastronomie, scenografie și design, ”echipa de aur” din care fac parte Cino Zucchi, Ferran Adrià, Federico Zanasi, Dante Ferretti și Ralph Appelbaum.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK