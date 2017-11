Nu te casatori daca nu esti inzestrata cu aceste 4 calitati

Inainte de a-ti lua permis de conducere, ai facut, cu siguranta, niste sedinte de pregatire cu un instructor, care te-a invatat (la modul) practic cum sa te descurci pe traseu. In plus, ai facut si niste ore de legislatie rutiera. Cum ar fi sa iesi in trafic, fara sa cunosti aceste reguli si fara sa stii sa manuiesti volanul?! Ar fi un dezastru, desigur! Si un real pericol, nu numai pentru tine, ci si pentru toti particpantii la trafic.

Daca am aplica aceleasi principii si la mariaj, cu siguranta si acolo ar fi mai putin dezastre, mai putine relatii esuate, mai putini copii nefericiti, mai putine divorturi. In realitate, insa, oamenii se arunca in aceasta provocare complexa care este casatoria, asumandu-si o groaza de riscuri, fara sa stie, de fapt, mai nimic. Doar ceea ce au vazut in familie, in filme si ce au mai citit prin carti. Practic, nenumarate surse de informare, dar absolut toate profund subiective si bazate pe experiente individuale.

Multe studii au aratat cu claritate ca acele cupluri care au invatat care sunt deprinderile necesare unui mariaj fericit au avut parte de o casatorie durabila, mai ferita de inerentele lupte conjugale.

Asa ca, daca te-ai decis sa cheltui bani si sa investesti timp si energie in organizarea unei nunti de poveste, poate ca ar trebui sa depui niste efort si pentru exersarea si dobandirea acelor deprinderi care te vor ajuta sa ai un mariaj fericit.

1. Autoreglarea emotionala

Daca ti se pare ca termenul „autoreglare emotionala” suna prea pretentios, atunci il putem inlocui cu „gestionarea emotiilor”. Gandeste-te la copiii care, atunci cand sunt nervosi, incep sa planga, se tavalesc pe jos si isi lovesc fratiorii. Pe de alta parte, cand sunt nervosi, adultii sunt fortati de regulile si normele sociale sa ramana calmi, chiar daca asta inseamna sa adune frustrari si furii neverbalizate.

Vestea buna este ca si adultii care sunt coplesiti de emotii, mai ales de furie, pot invata cum sa si le gestioneze. Asadar, daca stii ca esti tentata sa ridici tonul si ca-ti pierzi cumpataul o data la cateva saptamani, atunci trebuie sa inveti sa discuti despre asta cu partenerul tau. Iar aceste discutii trebuie purtate cu calm, bineinteles, dar nicidecum nu trebuie evitate. Iar aici intervine o alta deprindere importanta in cuplu, si anume:

2. Comunicarea

Sa discuti cu diplomatie, mai ales cand subiectul este unul la care esti sensibila si care (eventual) te nemultumeste sau te irita, si sa asculti intr-un mod care incurajeaza cooperarea si rezolvarea conflictului sunt doua puncte cheie in comunicarea de cuplu. Discutiile in contradictoriu sunt constructive, insa nu cele in care te plangi (constant) de partenerul tau, il critici, il jignesti sau il ranesti. Acestea va pot periclita serios relatia. Sa nu iei niciodata in seama ce spune partenerul tau, sa-i dispretuiesti punctul de vedere sau sa-l tratezi cu superficialitate, sa-ti incepi frazele cu „Da, dar…” poate fi calea sigura catre divort. Si cu siguranta nu-ti doresti asta!

3. Rezolvarea conflictelor

Toate cuplurile au dispute si certuri, mai mult sau mai putin importante, mai mult sau mai putin serioase. Cuplurile care au o relatie armonioasa stiu sa inceapa o discutie la singular („in felul meu”, „in cazul tau”), dar sfarsesc conversatia declinand situatia la plural si cautand impreuna o solutie, convenabila pentru amandoi. Iar asta se aplica fie pentru disputele mai superficiale, de genul „ce film vedem sambata seara”, fie pentru situatii mai importante, cum ar fi gestionarea banilor, aparitia unui copil sau mentinerea pasiunii in viata de cuplu.

4. Optimismul si umorul

De fiecare data cand ii zambesti partenerului tau, cand razi la glumele lui, cand ii pregatesti o supriza sau cand initiezi un joc, cand il sustii intr-o situatie critica, cand iti exprimi aprecierea, cand ii multumesti, ii arati ca esti pozitiva si ca iti pastrezi simtul umorului, orice ar fi. Iar asta, draga mea, salveaza multe intr-o casnicie!

Asa ca, inainte de a da o avere pe rochia de mireasa, mai bine rezerva-ti o luna de miere ca in povesti! O sa va ajute mai mult in casnicie!

Foto: Imaxtree