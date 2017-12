Noile legi ale justitiei pe intelesul tuturor

In concret, este vorba despre Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Este important sa intelegem ca realitatile si nevoile sistemului judiciar se schimba, insa maniera in care parlamentarii au ales sa intreprinda aceste demersuri a creat rumoare in opinia publica. Graba si procedura total lipsita de transparenta i-a facut pe cetateni sa se intrebe daca aceste modificari sunt cu adevarat benefice poporului si daca nu cumva acesta nu repezinta decat un pretext care sa ascunda diverse fapte de coruptie.

Haideti sa analizam, pe intelesul tuturor despre ce modificari este vorba.

In primul rand, se doreste sa se modifice organizarea judicara. A fost adoptat amendamentul conform caruia statul are dreptul de a se intrepta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit o eroare judiciara cauzatoare de prejudicii.

Cu alte cuvinte, se largeste raspunderea magistratilor, care pot fi trasi la raspundere in cazul in care au dat o decizie sau au savarsit un act cu rea-credinta sau din grava neglijenta, cauzand astfel un prejudiciu justitiabililor. Asadar, aceasta raspundere este conditionata in primul rand de existenta unui prejudiciu, a unei pagube efective si de reaua-credinta si grava neglijenta a magistratului.

Cea mai buna critica care i se poate aduce acestei prevederi este sensul extrem de vag al expresiei “grava neglijenta”, care lasa loc de foarte multe interpretari.

O altă modificare adusă joi Legii privind privind organizarea judiciară stabilește că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) va trebui să elaboreze, anual, un raport de activitate pe care să-l prezinte și ministrului Justiției, nu doar Consiliului Superior al Magistraturii.

In al doilea rand, se doreste sa se aduca o schimbare importanta legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, constand in scoaterea de sub autoritatea CSM a Inspectiei Judiciare si infiintarea unei “Directii pentru investigarea infractinunilor savarsite se judecatori sau procurori”.

Prevederea urmareste sa dea acestei Directii competenta exclusiva pentru efectuarea urmaririi penale in cazul infractiunilor de coruptie si a infractiunilor contra infaptuirii justitiei savarsite de procurori si judecatori. Aceasta sectie va fi formata din opt procurori cu cel putin 18 ani de experienta.

Consiliul Superior al Magistraturii critica acest demers si declara pentru Digi24 ca aceasta sectie nu este necesara si infiintarea ei nu are nicio justificare.

„Plenul CSM a exprimat un aviz negativ și cu privire la acest aspect. Această secție, din punctul nostru de vedere, nu e necesară, nu justifică sub nicio formă înființarea ei și mai ales modalitatea în care a fost discutată și adoptată. Există o reglementare în vigoare, nu s-a motivat consistent această propunere și nu suntem de acord cu adoptarea acestui text de lege”, a spus președintele CSM.

Cu 144 de voturi ”pentru” si 74 „impotriva” a fost aprobat articolul conform caruia „Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei”.

Critica adusa acestui demers de a modifica statutul magistratilor tine de incalcarea principiului separatiei puterilor in stat. Pe scurt, ministerului justitei va putea exercita, de facto, un control asupra procurorului, control care nu are cum sa fie altfel decat politic.

Tot in legatura cu statului magistratilor se doreste sa i se acorde Procurorului ierarhic superior posibilitatea de a cenzura actele procurorilor si pentru netemeinicie, nu doar pentru nelegalitate. Cuvantul netemeinicie sugereaza, in principiu, lipsa temeiurilor legale, lipsa prevederii in lege, insa poate lasa loc de interpretari arbitare.

Potrivit Digi24, Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania si-au manifestat dezaprobarea fata de modificarile legilor justitiei prin intermediul unui comunicat comun. Acestia au declarat ca proiectul a fost promovat „cu o graba nejustificata si neprocedurala”. Magistratii au criticat si dezbaterea parlamentara pe care au numit-o „pseudo-dezbatere, fara un drept efectiv de sustinere argumentata a amendamentelor”. De asemenea, judecatorii si procurorii au declatar ca nu vad alta rezolvare decat reluarea discutiilor.

Se pare ca, din pacate adoptarea acestor modificari a fost transformata intr-un adevarat maraton in care se adopta amendamente pe banda rulanta, fara dezbateri, fara intrebari, fara drept de opine separata. Aceasta miscare legislativa in care se schimba legi la minut a ridicat un semnal de alarma in randul cetatenilor care au iesit in strada in semn de protest.

A fost o perioada zbuciumata de la Ordonanta 13 incoace, care se pare ca a mobilizat intreaga populatie. Poate ca acum, dupa toate aceste intamplari oamenii au inteles cat de restrans este rolul presedintelui in astfel de situatii si pe viitor vor merge la vot si in perioada alegerilor parlamentare.

Text: Madalina Preda

Foto: Shutterstock