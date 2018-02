Nick Cave & The Bad Seeds și Arcade Fire vor cânta în premieră în România

Biletele se vor pune în vânzare pe data de 20 februarie 2018 începând cu ora 14 prin rețeaua Eventim și online pe www.eventim.ro si vor fi disponibile atat sub forma de abonament, cat si bilete de o zi.

Nick Cave, pe numele adevărat Nicholas Edward Cave, este un artist rock australian, care și-a început cariera în anii 70 alături de grupul Boy Next Door (nume schimbat ulterior în The Birthday Party).

În 1983, după destrămarea trupei The Birthday Party, Nick Cave își formează propriul grup, Nick Cave & The Bad Seeds, care și-a propus să exploreze diverse genuri muzicale și să iasă din tiparele clasice.

Împreună cu The Bad Seeds, Nick Cave a realizat 16 albume de studio și 4 albume live. În toată această perioadă a lansat un număr impresionant de hituri, toate intrate în topurile internaționale, cea mai cunoscută fiind Where The Wild Roses Grow (cântată în duet cu Kylie Minogue). Ultimul său disc, Skeleton Tree, apărut în toamna lui 2016, i-a dat posibilitatea lui Nick Cave să revină pe scenă și, în timpul turneului european ce se va desfășura în 2018, să ajungă în premieră și în România.

Arcade Fire și-a început activitatea în anul 2001, la inițiativa lui Win Butler și Josh Deu, iar în 2004 a devenit cunoscut la nivel internațional în urma lansării albumului de debut, Funeral. Adept al genului indie-rock, Arcade Fire a devenit rapid un nume important în domeniu și a reușit să ajungă în top după lansarea celui de-al doilea album de studio, Neon Bible, editat în 2007.

De la formarea acestui grup și până în prezent au fost editate 5 albume de studio și 3 EP-uri. Arcade Fire a avut de-a lungul timpului o consistentă activitate live, susținută de șase turnee. Ultimul turneu a fost început în 2017 sub numele Infinite Content Tour, turneu ce continuă și-n 2018.

Arcade Fire este una dintre cele mai premiate formații rock din ultimul deceniu. Printre numeroasele premii castigate se numară Brit Awards, CASBY Awards, Grammy, Mojo Awards și New Musical Express Awards.

Categorii și preț abonamente EARLY BIRD:

Diamond Festival – 256 Ron

Golden Circle Festival – 208 Ron

Normal Festival – 176 Ron

Categorii și preț abonamente dupa epuizarea EARLY BIRD:

Diamond Festival – 320 Ron

Golden Circle Festival – 260 Ron

Normal Festival – 220 Ron

Categorii și preț bilete concert Nick Cave & The Bad Seeds:

Diamond Circle – 250 lei

Golden Circle – 220 lei

Intrare generală – 160 lei

Categorii și preț bilete Arcade Fire:

Diamond Circle – 220 Ron

Golden Circle – 190 Ron

Normal Circle – 160 Ron

Evenimentul este prezentat de Marcel Avram, East European Production și D&D East Entertainment.

