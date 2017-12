NASA a descoperit un nou sistem solar, exact ca al nostru

Se pare ca exista un sistem solar, exact ca al nostru, format din opt planete care se invart in jurul lui Kepler-90, o stea similara Soarelui, aflat la 2,545 de ani lumina distanta de Pamant.

Planeta a fost surprinsa cu ajutorul datelor pe care NASA le avea din telescopul spatial Kepler.

Noua descoperire, Kepler-90i, o planeta pietroasa, extrem de fierbinte, care orbiteaza in jurul propriei stele odata la 14.4 zile, a fost gasita cu ajutorul inteligentei artificiale produse de Google.

O masinarie a fost antrenata sa identifice datele din telescopul spatial, Kepler, si sa urmareasca semnalele care ar putea veni de pe planete. Telescopul a depistat noi planete, prin depistarea semnalelor care prezentau interes, insa nu au putut fi surprinse de oameni.

“Exact cum ne asteptam, exista informatii foarte interesante printre arhivele telescopului Kepler, care asteapta uneltele si tehnologia potrivite pentru a le scoate la suprafata”, a spus Paul Hertz, director NASA al diviziei de Astrofizicadin Washington. “Aceste descoperiri arata ca datele noastre vor fi o comoara pentru cercetarile inovatoare ce vor urma.”

Toate acestea au iesit la iveala dupa ce cercetatorii Christopher Shallule si Andrew Vanderburg au antrenat un calculator sa invete sa identifice exoplanetele prin simpla citire a datelor din telescopul spatial Kepler.

Desi genul acesta de calculator a mai fost folosit si inainte, in cercetari legate de datele aflate in memoria telescopului, acesta descoperire demonstraza ca o reta neuronala este o unealta promitatoare, care poate detecta si cele mai solabe semnale ale lumilor indepartate.

“Sistemul solar Kepler-90 este o versiune in miniatura a sistemului nostrum solar. Are planete mici in interiorul lui si planete mari, in exterior, insa la o scara mult mai mica”, a spus cercetatorul Andrew Vanderburg. Datele gasite pe Kepler din ultimii patru ani, contin 35.000 de posibile semnale planetare. Teste automatizate, si, uneori, chiar si ochiul uman, sunt folosite pentru a verifica cele mai promitatoare semnale din aceste date.

In orice caz, uneori, semnalele mai slabe nu sunt percepute cu ajutorul acestei tehnici. Shallue si Vanderburg s-au gandit ca nu exista ceva mai palpitant decat sa cerceteze aceste semnale slabe.

“Am gasit o multime de false planete, dar, si mai multe cu un potential foarte mare”, a zis Vanderburg. “A fost ca si cum am fi cautat printre bolovani si am fi gasit pietre pretioase.” Planetele din sistemul solar sunt mult mai apropiate unele de altele decat cele din sistemul nostru solar, dar foarte stabile.

„Astazi, Kepler confirma faptul ca stelele pot avea familii mari de planete la fel ca sistemul nostru solar”, a anuntat NASA intr-o conferinta de presa, potrivit Evening Standard. „Poate ca acesta este doar inceputul”, a adaugat NASA, sugerand ca ar putea exista mai multe sisteme solare cu planete in alte parti ale universului.

Text: Madalina Preda

Foto: Arhiva Revistei ELLE