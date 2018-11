Muzică în loc de porn: top 5 cele mai HOT clipuri ever (de Corina Bud)

De la mișcarea ireverențioasă a soldurilor lui Elvis, la „fără niciun tabu” al Madonnei sau „Girls on Film” al lui Duran Duran, care a schimbat politica video a MTV-ului, „Music & Sex” e controversă, schimbă mentalități, eliberează clișee și ne ajută să fim cu-adevărat liberi.

De-a lungul carierei mele am fost de multe ori criticată pentru încercările mele (poate, uneori, forțate – dar sex & music e paradigmă atât de nouă în cultura pop autohtonă și dacă nu greșești înseamnă că nu încerci) de a experimenta celebrul cuplu, dar, vă spun sincer, au fost unele din cele mai eliberatoare din toate experimentele mele creative.

Până îmi iese mie perfect combinația atât de seducătoare, vă las să vă „încălziți” cu un top absolut personal al celor mai hot clipuri din istoria pop recentă. Ready?

„Untitled (How Does It Feel)” – DAngelo

Știți si-gur clipul asta. A fost lansat în prima zi din 2000 și ne-a rupt pe toți. Într-un plan secvență superb; DAngelo, cu o intesitate care te face să te îndrăgostești, stă în fața camerei care se depărtează și îl arată… gol. Ah, ce corp, ce artist, ce corp. Nu are nimic explicit, dar e atât de sexy, încât pentru mine e reper de Sex & Music pentru începutul de mileniu.

„If I Could Turn Back Time” – Cher

E sexy pentru că Cher e ah-mazing în onesie-ul din mesh, care lasă foarte puțin imaginației. Dar să o arzi așa îmbrăcată pe un port-avion full de soldați supersexy, cu toată energia aia sex dintre artistă și băieți, asta, frate, e curaj demențial și iconic cât încape. Marty Callner, regizorul, a avut o idee pe care o invidiez, chiar dacă US Navy nu a fost la fel de happy și cică s-a lăsat cu multe sancțiuni pe linie militară, iar scandalul s-a încheiat numai după ce reprezentanții oficiali și-au băgat nasul în cut-ul final. Să fie siguri că nu e nimic imoral pe acolo. Și chiar nu. E doar seeeeexy!

„Papi Pacify” – FKA Twigs

Știți deja că sunt obsedată de femeia asta. Tot ce scoate, muzical visual, fashion, mi se pare că schimbă tot în industrie, pune noi repere și ține perfect linia între comercial și manifestare liberă, cu indie vibe. Dar nimic nu m-a mișcat mai mult decât clipul la Papi Pacify, de acum 5 ani, cu tensiunea confuzantă, super deep, sexuală, vulnerabilă și cu gestul în care el își înfige degetele în gura ei. E greșit, e hipnotizant, e adictiv.

„Kiss” – Prince

E un clasic, are aproape 30 de ani, dar e atât de cool încât stă perfect în picioare azi și e superinspirațional pentru generațiile noi de artiști. Regizat de o tipă, Rebecca Blake, clipul e hipergender fluid, testează limite care erau foarte greu de dus acum 3 decenii și totul, de la coregrafie, costume, relația hipersexuală între Prince, Monique Manning și chitarista Wendy Melvoin, totul în clipul asta e epic, senzual, hot și liber as f…ck.

„I Just Dont Know What To Do With Myself” – The White Stripes

Coverul fraților britanici de acum 15 ani a surprins pe toată lumea. Sound-ul e clar că e hipnotizant, dar greu ar fi devenit iconic dacă nu era ideea genială a regizoarei Sophia Coppola (care abia lovise lumea cinema cu succesul Lost In Translation) de a o avea într-un dans la bară pe Kate Moss. Eh, dansul ăla a schimbat tot! A transformat pole dance-ul în sport ultra fashion și dezirabil pentru multe dive, ne-a făcut pe toți să visam și am înțeles de ce Kate e inegalabilă. Right?

