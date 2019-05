The Motans: mai mult despre muzică și mai puțin despre pisici

Dacă și tu ai fredonat vreodată versurile „Poate, poate / Apusul e un răsărit văzut de la spate”, cu siguranță vrei să știi cine este Denis Roabeș, artistul din spatele proiectului The Motans.

ELLE: Ai cunoscut succesul într-un timp relativ scurt, iar ascensiunea ta a fost rapidă pe piața muzicală. Cum gestionezi relația cu succesul și notorietatea? Succesul ți-a afectat viața personală în vreun fel?

The Motans: Acest timp relativ scurt este… relativ. Da, trebuie să recunosc că odată cu lansarea piesei „Versus”, împreună cu cei de la Global Records, The Motans începea să devină un nume cunoscut și pare că ascensiunea a fost una rapidă, dar eu mă ocupam deja de muzică de aproape un an de zile, existau deja câteva piese postate pe canalul de YouTube. Deci e cumva o chestie subiectivă acest timp relativ scurt. Poate chiar și acest succes. Toți vedem lucrurile în mod diferit. În schimb, un lucru este cert, și anume faptul că mă bucur enorm când muzica mea atinge sufletele oamenilor. Cred că asta reprezintă succesul pentru mine acum. Cât despre notorietate, recunosc că este plăcut să vină cineva la tine și pur și simplu să-și exprime aprecierea pentru ceea ce faci. Cea mai mare schimbare pe plan personal a fost faptul că m-am mutat în București, departe de familie (n. red.: Denis este din Chișinău). Dar încerc să mă concentrez pe partea pozitivă și să mă bucur de prietenii și toți oamenii care au apărut în viața mea în urma acestei schimbări.

ELLE: Ți-e dor de locurile în care ai copilărit? Cât de des reușești să ajungi acasă? Și ce înseamnă „acasă pentru tine?

T.M.: Mi-e dor, dar nu aș putea să spun că e un dor aprins, e acea nostalgie pe care cred că o resimțim cu toții. Acasă la familie, din păcate, ajung destul de rar, încerc pe cât posibil să fiu prezent măcar la sărbători și evenimente importante. E greu, e poate cel mai dificil aspect. Dar, după cum ziceam, încerc să văd părțile bune. „Acasă” o să însemne mereu oamenii cei mai dragi.

ELLE: Crezi că șansa/norocul a jucat un rol important în cariera ta (Denis a fost descoperit de BRomania, care l-a contactat trimițându-i un mesaj pe Facebook)?

T.M.: Eu o s-o numesc o intervenție de undeva de sus, de inspirație divină. Joacă în continuare un rol important și sper să fie așa tot timpul.

ELLE: Melodiile tale au zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. De ce crezi că publicul rezonează atât de bine cu ele? Cine este publicul tău?

T.M.: Cred că această conexiune specială între public și piesele The Motans s-a format datorită faptului că sunt foarte autentice, sincere, din viață, de viață. Oricine poate fi publicul meu, cred că orice persoană se poate regăsi, poate rezona la un moment dat cu vreo piesă, un vers…

ELLE: Dacă nu ai fi făcut muzică, ce drum ai fi ales?

T.M.: Mi-e foarte greu acum să mă gândesc, să accept că nu aș fi făcut muzică, mi se pare cumva imposibil. Dar, într-un univers paralel, probabil că aș lucra în domeniul tehnologiei, poate al marketing-ului.

ELLE: Unde îți găsești inspirația pentru muzică și versuri? Versurile sunt inspirate din experiențele tale personale?

T.M.: Da, muzica pe care o compun, versurile pe care le scriu, toate vin din ceea ce trăiesc, din ceea ce văd, din viața mea și, sincer, nu concep să fie altfel. Cred că tocmai asta e ceea ce atrage publicul, faptul că mă pun pe mine acolo, cu totul, în fața lor, cântând despre lucruri, sentimente, întâmplări care apar în viața fiecăruia, pe care oricine le poate simți și cu care poate rezona.

ELLE: Cu ce artist din România (pe lângă cei cu care ai colaborat deja – The Motans a avut colaborări cu Delia, INNA, Carlas Dreams și Irina Rimes) sau internațional ți-ar plăcea să colaborezi? Și de ce?

T.M.: Sunt câteva nume în România cu care mi-aș dori să lucrez, dar aș prefera momentan să nu menționez pe nimeni, deoarece urmează în viitorul apropiat niște colaborări foarte interesante. Aș vrea să rămână o surpriză. Pe plan internațional sunt mulți, vă dați seama că visez la tot felul de artiști, cum ar fi, spre exemplu, Major Lazer, Son Lux, alt-J. De asemenea, mi se pare extrem de ofertantă piața muzicală din Rusia, am și aici câțiva artiști, dar nu știu cât sunt ei de cunoscuți aici, în România.

ELLE: Te-ai gândit la o lansare internațională?

T.M.: M-am gândit de mult, dar nu am simțit până acum un moment potrivit pentru asta. Propun să mai așteptați puțin și să fiți cu urechile pe lansările The Motans din următoarea perioadă.

ELLE: Ai declarat într-un interviu că „Internetul aparține pisicilor”. Cum ți-ai construit brand-ul în jurul numelui The Motans?

T.M.: Păi, și nu e așa?! Pe lângă faptul că sunt extrem de drăguțe și amuzante, pisicile sunt foarte expresive, foarte ușor de personificat. The Motans este și va rămâne un proiect muzical. Înțeleg că trăim în aceste vremuri în care toată lumea ar vrea să devină un brand și există această tendință majoră de a construi brand-uri personale, dar The Motans este și va rămâne despre muzică.

ELLE: La sfârșitul lunii mai va avea loc „The Motans – Grand Concert”. Povestește-ne un pic despre ce se va întâmpla atunci.

T.M.: Este primul concert The Motans de anvergură, un cadou aniversar pe care am vrut neapărat să-l fac fanilor la împlinirea a trei ani de existență a acestui proiect și sunt extrem de entuziasmat, mă bucur mult că am reușit, împreună cu întreaga echipă, să punem la cale acest eveniment. Am început deja de ceva vreme pregătirile, repetițiile, ne ocupăm de fiecare detaliu și punem mult suflet, pentru că vrem să fie ceva de neuitat. Conceptul show-ului este unic și inedit – din sfera suprarealismului, proiecțiile, luminile vor fi deosebite și vor întregi spectacolul. Pe lângă toate aceste detalii tehnice, o să fie multe surprize, invitați speciali și multă emoție. Îi aștept pe toți cei care vor pur și simplu să se bucure de muzică și… de viață. La început de vară, pe 31 mai, la Arenele Romane.

Foto: Dan Beleiu

