Mihaela Buzărnescu înjură de mama focului, face un meci fabulos

Mihaela Buzărnescu înjură de mama focului pe terenul de tenis, mai cu seamă atunci când pare să nu găsească soluții să iasă din anumite situații, i se pare că este nedreptățită sau că ar fi putut să facă mai mult. Și ce-i cu asta? Nimic deosebit, doar că jucătoarea a reușit să lezeze câteva persoane mai slabe de înger și să genereze niște știri care se concentrează mai degrabă pe limbajul ei decât pe jocul său fabulos.

Mihaela a jucat ieri la Eastbourne împotriva lui Kiki Bertens – a fost un meci complicat și lung. Mihaela a reușit să îl câștige în trei seturi, care s-au întins pe durata a două ore și 42 de minute. După ce a fost dominată în primul set (3-6), a reușit să și-l adjudece pe al doilea (7-6) și să trimită meciul în decisiv. Pe întreaga durată a partidei, publicul, mai ales cel care o urmărea la televizor și înțelegea limba, a avut ocazia să constate că Mihaela Buzărnescu înjură atunci când e nemulțumită și frustrată. Știi, ca noi toți.

“Morții mă-tii!”, “Mănânc mingile astea, le mănânc!”, “Te urăsc, arbitro, te urăsc!”, “Mi-ai furat tot ghemul, morții mă-tii de arbitră!” sunt doar câteva dintre vorbele de duh surprinse de microfoanele de pe teren, care s-au auzit tare și răspicat și s-au rostogolit imediat în știri ce o învinovățeau pe jucătoare de “limbaj vulgar” sau “suburban”. De aici, evident, rețelele de socializare s-au umplut și de comentarii în care oamenii care au urmărit meciul confortabil la TV și-au dat cu părerea despre cum astfel de injurii nu îi fac cinste nici unui sportiv. Dar cu atât mai mult unei sportive. Evident.

Pe lângă faptul că vorbele grele i-ar putea aduce Mihaelei Buzărnescu o amendă, înjurăturile nu sunt un lucru deosebit. Toată lumea le practică – un articol republicat recent de site-ul specializat Treizeci zero face un istoric al acestor comportamente în istoria recentă a tenisului și analizează felul în care jucătorii se încarcă (sau se descarcă) folosind invective. Andy Murray, David Ferrer, Maria Sharapova, nici unul dintre ei nu este imun. Ca să nu mai vorbim despre Simona Halep sau Serena Williams, care au sacrificat multe rachete la nervi. Și, se pare, astfel de eliberări ajută – sportivii devin mai concentrați, par să iasă dintr-o stare de presiune căreia nu îi pot rezista pe termen prea lung și își adună bruma de concentrare care le este necesară ca să treacă de situații delicate sau ca să suporte durerea. Așa încât faptul că Mihaela Buzărnescu înjură, și ea, nu ar trebui să mire pe nimeni. Cel puțin, pe nici unul dintre noi care a scăpat vreodată printre dinți o vorbă urâtă atunci când, să zicem, a dat cu degetele de la picioare într-un colț dur al mobilei.

Publicația despre care aminteam a republicat materialul într-un moment în care tot publicul amator de tenis a avut ocazia să constate că Mihaela Buzărnescu înjură și ce e interesant este că textul vorbește și despre acel bad boy talentat și slobod la gură al tenisului zilelor noastre, Nick Kyrgios. Ei bine, Nick Kyrgios înjură și el. Mai rău, e și genul de om care nu s-a dat în lături de la a-i striga lui Stan Wawrinka, în timpul unui meci, “Kokkinakis banged your girlfriend” (adică “Kokkinakis s-a culcat cu prietena ta”), moment memorabil care a fost îndelung dezbătut, penalizat, și i-a întărit lui Kyrgios reputația de bad boy. Ce e de luat de aici? Faptul că un bărbat care are ieșiri nesportive are o aură de “bad boy”, în vreme ce o femeie care nu atinge nici pe departe astfel de cote ale mârlăniei este acuzată în astfel de situații că “nu e o doamnă”. Sau, mai rău și cu conotații rasiste, “înjură ca la ușa cortului”.

Zău, românii parcă nu își aduc aminte că îl idolatrizează și în ziua de astăzi pe un fost jucător temperamental și care a făcut de-a lungul timpului chestii mult mai rele. Mă refer la Ilie Năstase, căruia nimic nu pare să îi lezeze coroana de “bad boy” pe care o poartă cu mândrie. Deși jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut referire direct la comportamentele lui de odinioară și de acum, imediat după meciul de ieri.

“Cu o voință excepțională, mâini de aur și un potop de țipete și înjurături de care și Ilie Năstase ar fi mândru, inclusiv la adresa arbitrei („M… mă-tii, te urăsc!!”), Mihaela Buzărnescu a întors-o la Eastbourne pe Kiki Bertens de la 3-6, 2-5, câștigând decisivul cu 6-3. Să sperăm că pe-acolo nu traduce nimeni din română…”

Mihaela Buzărnescu înjură și e femeie. Poate e vremea să ne obișnuim cu asta. Ce e important? Înjurăturile astea au ajutat-o să revină și să câștige într-un meci dificil. Și acum putem aștepta cu mai mult entuziasm meciul ei din optimi cu Jelena Ostapenko (pe care Mihaela a mai învins-o la Doha), convinși că limbajul de “bad girl” va adăuga mai multă culoare tenisului ei excelent.

PS: Inutil să vă mai spun că Mihaela Buzărnescu a avut o ascensiune impresionantă în ultimul an, că a ajuns pe locul 28 WTA după ce a urcat câteva sute de locuri, că a făcut asta la vârsta de 30 de ani, când multe s-ar fi lăsat deja de tenis (și după ce chiar ea a considerat opțiunea, timp în care a făcut și un doctorat). Iar sportiva a dat și o declarație privind vorbele ei.

”Îmi cer scuze pentru ele, chiar îmi pare rău. Va trebui să rezolv problema asta. Pe de altă parte, mă ajută să fiu mai pozitivă, să mă motivez”, a declarat pentru Libertatea. Noi preferăm, însă, o altă declarație: “Mi-am promis cândva că, orice mi s-ar întâmpla, dacă voi avea succes n-o să mă schimb.”

Foto: Hepta