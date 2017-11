Meghan a spus ‘’DA!’’ – analiza stilistica a primelor imagini cu noul cuplu regal, de Maurice Munteanu

Pun pariu ca va intrebati ce au purtat la prima lor aparitie in public, cu ocazia anuntarii logodnei. In cazul Printului Harry, situatia este, firesc, una clasica, foarte clasica – un costum bleumarin, o camasa alba si o cravata neagra, ingusta. Un look suficient de fresh, suficient de pretentios, nici foarte rigid, nici prea relaxat.

In cazul lui Megan, lucrurile stau putin diferit. Din punctul meu de vedere, mantoul alb pe care l-a purtat este mult prea… alb! Spun asta si pentru ca nuanta parului este prea inchisa. Sunt sigur ca un palton nude ar fi aratat mult mai stylish. De fapt, intreaga tinuta s-ar fi conturat mult mai bine daca si rochia verde ar fi fost tot nude.

Sigur, de multe ori aceste detalii par lipsite de importanta, dar in cazul celor doi scenariul e un pic diferit.

Bref, un cuplu reusit!

Foto: Hepta