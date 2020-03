Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă 9

– Nu mai am spirt!

– Voi face chec după o rețetă de Sanda Marin, via Domnica – Pain d’Espagne (dar nu am făină).

– Un bărbat care plimba un pește într-o pungă a fost amendat de autorități; eu vreau să știu cine e bărbatul, simt că ar putea să iasă ceva, măcar un scurtmetraj.

– Mi-a crescut deja părul iar sprâncenele o dau în Albulescu.

– Având în vedere că Mihaela nu mai poate veni la curățenie, azi mă apuc de o generală.

– Mi-am fiert un ou.



– Am vorbit cu Ana la telefon și mi-a spus o chestie care mi-a plăcut mult – fantezia salvează pandemia.

– Parcă mă doare capul.

– O doamnă care plimba un caniș a vrut să mă oprească, chestii socoteli, că ce drăguț e Victor etc; am intrat în panică și am întins-o repejor de acolo. Scuze, doamnă, dar au spus la știri că n-avem voie în grupuri, iar noi am fi fost deja 4 cu tot cu copil și caniș;

– La vară o să fie cald.

