Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă 36

1. Am încercat să nu dau lecții – adică să nu îi sufoc și pe ceilalți cu mii de share-uri cu implicații sociale – donați, faceți voluntariat, ajutați, salvați etc; bine, asta e o treabă pe care o tot observ de ceva ani – sunt foarte puțini cei care ajută în mod real, 99% sunt mai buni pe Facebook cu un share;

2. Nu am citit Omul fără însușiri; dragul de Musil mă tot așteaptă de prin 1999 iar eu tot nu vin;

3. Nu am făcut sport; bine, nu e ca și cum înainte eram un fel de Maricica Puică, pentru că nu eram;

4. Nu am copt pâine; de fapt, am dezvoltat un fel de fobie față de cetățenii care coc ore în șir și postează victorioși rezultatul, aproape zilnic; mă sperie!

5. Nu am devenit mai bun – sunt același Maurice;

6. Nu am consumat aproape deloc alcool, și asta mă bucură – de fapt, îmi dau seama că am devenit mai bun din punctul ăsta de vedere, chiar sunt mândru!

7. Nu am slăbit, deși îmi propusesem;

8. Nu am făcut shopping, adică nu am mai atacat cu furie Matchesfashion, Mr. Porter și alte adrese similare; oh, iată că iar sunt mândru!

9. Nu mi-am comandat cașcaval pane; oare de ce?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro