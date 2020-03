Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă 3

Tărășenia stă în felul următor – a trebuit să merg la bancă, mai precis la CEC Bank. E la doi pași de casa mea. Chestii-socoteli pentru mama. Nu, nu am vorbit cu nimeni (mă rog!), nu m-am atins de nimeni, nu m-a atins nimeni, nu strănuta nici pasărea cerului în toată agenția aia micuță etc.

La un moment dat, între un domn ce părea că ocupă o poziție administrativă și o doamnă ce se ocupa de niște plăți, are loc următorul dialog:

Domnul: Ați reușit să vorbiți cu doamna X de la agenția Ghencea?

Doamna: Nu. Am sunat, dar mi-au spus că e în carantină.

Domnul: Of, eu v-am spus, ne așteaptă vremuri grele. Înseamnă că au întreținut relații intime.

Deci tușitul ca tușitul, atinsul ca atinsul, dar cel mai grav e să întreții relații intime. De fapt, așa se transmite. Doar mi-a confirmat și domnul de la CEC!

Mesmerizat de acest dialog, am plutit către casă. Am făcut o omletă (a ieșit divină!) și, în timp ce amestecam artistic ouăle, am auzit o bufnitură. Dintr-un raft căzuse Almanahul Ambianței, fapt ce l-a speriat teribil pe micul Victor.

Evrika! Iată că identificasem și lectura ideală, să nu mă plictisec prea tare doar cu omleta. Oh, și ce chestii am aflat! Or, pentru că și voi sunteți acasă, am cules câteva sfaturi practice:

– cine are probleme de cuperoză, pe tenul curățat de impurități, dați cu o infuzie călduță de nalbă timp de o lună; (hm, eu chiar voi încerca asta, deși nu prea știu de unde voi lua nalbă)

– folosiți primăvara devreme salate de cicoare și de păpădie (când încă nu e amăruie)

– urmele de lichior (eu beau vin în general) se scot dacă ștergeți delicat de 2-3 ori locul respectiv cu o cârpă umedă și cu cafea măcinată foarte fin

– când e timp de ploaie și copiii se plictisesc, lăsați-i să vopsească căpăcele de metal de la sticle pe care anume le-ați adunat

– praful ce se adună sub T.V. (sau alte obiecte grele) se șterge ușor cu o andrea lungă de tricotat (nu am!!!) pe care ați înfășurat o cârpă de șters praful.

Și, din aceeași sursă, un mic & nevinovat banc:

– Logodna lui Mitică e încă secretă?

– Așa zice toată lumea!

Vă las. Eu o să pretind că plouă și mă apuc de vopsit căpăcele. După carantină, mă voi ocupa chiar și de o mică expoziție. La Galeriile Orizont, clar!

