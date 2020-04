Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă

Târziu în noapte am primit un mesaj tonic de la o cetățeană, tocmai din Munchen. Cetățeana a fost atât de simpatică, mesajul atât de tușant (iertați chirițismul, dar n-am găsit alt termen), încât am decis să îi răspund aici, public.

Ce s-o mai lungim – cetățeana și-a achiziționat o pereche de saboți de la Givenchy, până în pandemie, și are niscai regrete. Mi-a spus că dorește să-i poarte, dar parcă are temeri, parcă i se par vulgari, parcă nu o reprezintă.

Mi-a trimis o poză cu saboții, o poză cu ea, ca să îmi fac o idee, și m-a rugat să îi fac o sugestie de ținută care să nu fie nici prea cool, nici prea sexy, dar totuși cool, dar totuși sexy.

Adevărul este că poți greși foarte tare cu acești saboți. Dacă îi combini cu o rochie furou și adaugi niște creole enorme, s-ar putea ca rezultatul să nu fie cel dorit. Așa că am plecat de la o jachetă care îmi place foarte tare, semnată Miu Miu, o jachetă care taie din efectul sexy-dramatic al saboților și am ajuns la rezultatul pe care îl puteți analiza în colaj.

Chestia asta m-a bucurat, pentru că de ceva vreme îmi doream să mixez într-o compoziție mănușile din tul și catifea de la The Vampires Wife, alături de basca din tul Stephen Jones și cerceii-spectacol Begum Khan.

Bref, Clara (așa o cheamă pe cetățeană), sper că ești mulțumită!

Foto: Gabi Hirit, matchesfashion.com

