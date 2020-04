Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă 14

Ieri am primit un mesaj din partea parfumeriei mele preferate, Madison, prin care eram anunțat că pot comanda absolut orice la domiciliu, de la șamponul fetiș (uite că există și așa ceva) la parfumul pentru casă pe care mi-l doresc.

Situația asta m-a făcut să mă gândesc la toate parfumurile care îmi plac și care acum stau cuminți care pe unde, prin casă, din simplul motiv că nu prea am mai avut chef să le folosesc, cu excepția unei colonii de la Santa Maria Novella, Tabacco Toscano, care mă acompaniază fără excepție după fiecare duș.

Am trecut rapid în revistă activitățile zilnice de izolare și am pus la punct un plan de criză, în așa fel încât să pot asocia fiecare acțiune în parte cu o aromă specifică.

Ia să vedem. Primul lucru pe care îl fac dimineața – cafeaua. Fără dubiu, aici cel mai bine se potrivește Sables de la Annick Goutal. Beau destul de repede prima cafea, pentru că trebuie să îl scot pe Victor afară – un motiv suficient de bun pentru a intra în acțiune Royal Water sau Bois du Portugal, ambele de la Creed.

După plimbarea de dimineață cu Victor urmează cea de a doua cafea, dar aici nu mă mai grăbesc neapărat. Citesc știrile, mă amuz cu caricatura zilei din The New Yorker, deschid Facebook-ul etc. Ce poate fi mai plăcut într-un moment ca ăsta decât să simți mirosul proaspăt de Vetiver? Sigur, Vetiver-ul pe care îl ador din copilărie, cel de la Guerlain. Asta nu înseamnă că nu există variații – Vetiver Extraordinaire de la Frederic Malle poate fi un prieten de nădejde.

Vine și momentul în care trebuie să scriu jurnalul. Uite, acum port Bal d’Afrique de la Byredo, poate tocmai pentru că astăzi scriu despre parfumuri. Dar lista, în cazul acesta, e infinită – aici își pot da întâlnire superba colonie clasică de la Acqua di Parma, APOM de la Francis Kurkdjian sau Fougere Royale de la Houbigant.

Imediat după vorbesc cu mama la telefon. Trebuie să simt în aer bucuria unui concert precum Quelques Fleurs (Houbigant) sau, poate, a unei simfonii de tipul Aromatics Elixir (Clinique).

Am descoperit plăcerea de face paste, după o rețetă de la prietena mea, Simone. Mă simt un fel de Julia Child și trebuie să adulmec mirosul unui chypre – desigur, nu poate fi altceva decât Jean-Louis Scherrer by Jean-Louis Scherrer.

Dacă citesc, mă pot pierde din nou în universul Frederic Malle prin L’Eau d’Hiver, creația maestrului Jean-Claude Ellena. Iar dacă mă uit la un policier pe Netflix, e musai să am în preajmă profilul unui parfum misterios & brutal, dar extrem de nuanțat, precum Opium de la Yves Saint Laurent sau Habanita de la Molinard.



Vă propun să faceți acest exercițiu și să folosiți în continuare parfumurile, cu aceeași bucurie.

