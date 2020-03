Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă 10

Of, e greu și cu jurnalele astea. Uneori n-ai chef să scrii nimic, alteori n-ai ce să scrii, n-ai ce să spui. Dar, nu știu cum se face, parcă mereu e câte ceva de spus.



După ce am experimentat toate simptomele posibile (lipsa mirosului, dureri de cap, febra care nu era febră, durerea de gât care nu era durere de gât etc.), acum am intrat în Liga A – mi se pare că am amețeli, că se întâmplă ceva straniu cu vederea periferică și că urmează să leșin.

Bine că a sunat Beatrice cu o urgență majoră, și mi-am mai luat gândul de la simptomatologia izolării. Revenind, Beatrice caută de urgență o croitoreasă care să-i facă niște perdele noi. Pe alea pe care le avea le-a fiert și au intrat la apă circa 30 cm. Dacă știți o doamnă dispusă să lucreze la propriul domiciliu, dați-mi de veste. Nu de alta, dar o liniștim și pe coana Beatrisa.

Aseară am început să mă uit la un documentar pe care vi-l recomand (bine, eu am adormit la jumătate, în jur de ora 19:00 – sper că nu e și ăsta un simptom) – Italianamerican din 1974, regizat de Martin Scorsese. Filmați în apartamentul lor din New York, părinții lui Scorsese, Catherine & Charles, vorbesc despre familie, religie și viața lor de imigranți săraci din Sicilia. Există și un moment superb cu Catherine, care explică rețeta ideală pentru chifteluțe, în timp ce le gătește.

Și pentru că tot a venit vorba de chifteluțe, anunț pe această cale că nu am găsit niciun interval disponibil la Mega Image pentru comenzi la domiciliu, că nu mai am spirt (v-am spus și ieri, dar e o problemă), că mi s-a terminat colonia Acqua di Parma și că mi-e poftă de cașcaval pane.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro