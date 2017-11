MATERIA isi propune sa sustina comunitatea creativilor din domeniul pielii

Targul ii aduce pe toti in acelasi spatiu si le ofera acces la specialisti in domeniul retail-ului si business-ului in moda. Vino, asadar, weekendul acesta, sa vezi colectiile celor 45 de designeri selectati, atat din tara, cat si din strainatate, la cel mai mare targ de acest gen din Romania.

„Misiunea noastra este sa promovam creativitatea in domeniul pielii. MATERIA crede in parteneriatul targ-designeri, o formula in care ambele componente sunt esentiale pentru a creste”, spune Dan Piersinaru, organizatorul targului. Moderatorii intalnirii au fost Mirela Bucovicean, fondatoarea platformei dedicate designului romanesc Molecule F, si Viorela Lucescu, designerul brandului LIA Essentials, care au dezbatut alaturi de invitati subiecte legate de pozitionare, branding si vanzari.

Discursul celor doi speakeri s-a axat cu rapiditate pe subiectul calitatii produsului pe care un designer il realizeaza. Acestia au pledat pentru atingerea calitatii si mentinerea ei pentru a putea vorbi de o crestere organica in acest domeniu.

“Sanatatea financiara a afacerii este un aspect care ar trebui sa primeze in planul de business al oricarui antreprenor. Un business performant este un business profitabil”, spune Viorela Lucescu. “Cunoasterea si adaptabilitatea la piata pe care ti-ai propus sa activezi reprezinta criterii fundamentale pentru succesul business-ului tau. Este esential sa iti definesti bine targetul pentru a stii ce sa oferi si cum sa comunici” completeaza Mirela Bucovicean.

MATERIA devine targ european prin participarea designerilor Giulia Boccafogli si Maison Dressage din Italia si Christina Karakalpaki din Grecia. Brandurile romanesti selectate anul acesta sunt: Atribut, Alex Clipa, Alexandra Abraham, Ana Marchetanu, Atelier 437, Atelier Nichita, Bianca Popp, Colours of my life, DaDa, DiaHandmade, Giuka, Handmade Revolution, Hardot, Isabela Groza, Karakter, Laura Olaru, LE XA, Lemnia, Lia, Lucia Olaru, Lucienne, Luwa Leather, Lyria povestea ta pictata, Millisimo, Mota, Oana Lupas, Oana Vasiloiu, Otilia Flonta, Sebastian Roncea, Siameza Atelier, Simina Filat, Size 41 Matters, Snob, Vivienne Ruth, Yoko Aida si Zig Leather.

Creat si sustinut de Platforma Autor, MATERIA este primul targ contemporan de design in piele. Acesta isi propune sa devina o platforma dedicata designerilor si creatorilor care lucreaza in piele sau au ca material principal de creatie pielea.

Program:

Sambata 4 noiembrie: 11.00 – 20.00

Duminica 5 noiembrie: 11.00 – 20.00

SALA DALLES, bd. Nicolae Balcescu, nr.18

Pretul unui bilet de intrare: 10 Lei

Foto: PR