“Marsul Chitarelor” la 2 ani de la infernul din Colectiv

Sunt asteptati mii de oameni care sa cante la chitara in Piata Bucur, asa cum sustine Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv. Mai mult, tot acesta vorbeste despre importanta acestei actiuni, pentru ca da, este timpul sa ne trezim si noi odata la realitate si sa ne asumam greselile. Chiar daca nu putem schimba ce s-a intamplat, putem macar sa invatam din trecut, sa prevenim si sa, astfel, sa ne asiguram, ca astfel de nenorociri nu vor mai avea loc.

Marsul propriu-zis incepe la ora 19:00, in parcul din fata magazinului Unirea, si se va indrepta spre Piata Bucur unde se va incerca si un flashmob. Mai mult, participantii sunt asteptati cu instrumente muzicale ca la ora 22:33 sa cante piesele „Back to life” (Goodbye to Gravity), „Exercitiu” (Valeriu Sterian) si „Vinovatii fara vina” (Pasarea Colibri).

„Ne strangem acolo la Colectiv, i-am invitat sa vina cu chitare, pentru a crea un moment. Nimic special, pur si simplu ne intalnim acolo. Se aprinde o lumanare, se pune o floare, fiecare ce simte. Nu e nimic impus. Noi asa am facut invitatia, sa vina cine poate, cine stie, cu o chitara, am fixat si trei cantece. O sa incercam sa facem si un flashmob.”, a spus Eugen Iancu, pentru News.ro.

Numarul de oameni va demonstra nivelul de interes al nostru, si vointa de a le aduce un omagiu tinerilor care si-au pierdut viata din cauza corptiei si a ignorantei. Nu s-au facut presiuni in acest sens, dupa cum spune si Eugen Iancu, insa se aproximeaza un numar de 10.000 de persoane care va participa la eveniment.

„Sa nu uitam ca e si Sfantul Dumitru la Patriarhie, se pupa moaste de vreo doua zile incotinuu, deci lumea e dusa acolo – bine, nu e lumea pe care am astepta-o noi, dar, oricum, ca idee. Primaria are pe sus pe aici tot felul de evenimente. Sincer sa fiu nu stiu (cate persoane vor participa, n.r.). Nu am vrut sa fortam nimic. Daca vor fi 10 insi, inseamna ca asta doreste societatea – sa se ingroape totul, sa se uite, daca vor fi 100.000 inseamna ca am trezit ceva. Eu sunt convins ca nu vor fi nici 100 nici 100.000. Sa speram ca vor fi 2.000 – 3.000 de oameni. Eu mi-as dori sa fie 10.000. Mi se pare sincer ca acesta va fi un semnal pe care noi il tragem. Daca vrem sa pupam moaste, inseamna ca acesta ne e viitorul”, a spus Iancu.

Brigada Ruriere a Capitalei a anuntat ca traficul rutier va fi inchis si reluat progresiv pe traseul de desfasurare a marsului: Parc Unirii, traversarea intersectiei dintre Bulevardul I.C. Bratianu si Bulevardul Unirii ¬ Pod Serban Voda ¬ Splaiul Unirii ¬ strada Bucur – Piata Bucur.

Acum doi ani, pe 30 octombrie 2015, 64 de persoane si-au pierdut viata in lupta cu flacarile care au cuprins clubul Colectiv. Dintre aceste 64 de persoane, 27 au murit in noaptea tragediei si alte 37 ulterior, in spitalele din capitala si din strainatate. Incendiul a izbucnit in timpul concertului sustinut in club de trupa rock autohtona Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul “Mantras of War”. Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit infernului.

Foto: