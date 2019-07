Marina Constantinescu a anunțat selecția spectacolelor din Festivalul Național de Teatru 2019 și noua imagine a festivalului

Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre și companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul și selecționerul Festivalului, Marina Constantinescu, în fața unei audiențe care a reunit jurnaliști, critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesați să participe la prima manifestare publică a ediției FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt produse în stagiunea 2018-2019.

Selecția a fost făcută pornind de la o stagiune complicată pentru teatrul românesc: unele premiere nu au mai avut loc, alte premiere au avut o întârziere mare față de programările inițiale – dar bine că au putut apărea, într-un final, pe scenă. Însă toate aceste probleme au făcut ca oamenii de teatru să se concentreze foarte atent pe munca lor. Sunt spectacole foarte variate, sunt trupe și artiști selecționați pentru prima oară care vor veni în FNT la București, sunt universuri umane și dramaturgice foarte diferite.

Iar numărul spectacolelor cred că arată că această breaslă este foarte coerentă, foarte atentă la munca pe care o face, foarte concentrată, aș spune. Regizorii sunt într-o continuă căutare de texte noi, sau de accente noi pe texte foarte cunoscute. Am întâlnit foarte multă minuție, multă fantezie, creativitate și mai ales – bucuria de a ne face această meserie.

Am vrut să pun în valoare tot ce înseamnă tendințe noi, evoluțiile unor regizori, contactul unor creatori cu anumite colectivități teatrale cu care fie au mai lucrat, fie se întorc și își dezvoltă colaborarea pe alte coordonate. Am descoperit locuri minunate în țară și am fost foarte emoționată să văd că o Românie fără cultură nu este posibilă', a declarat la încheierea evenimentului directorul Festivalului Național de Teatru, Marina Constantinescu

Cu această ocazie, Marina Constantinescu a făcut referiri și la noua identitate vizuală a Festivalului, precizând că aceasta a fost inspirată de o fotografie parte a unei expoziții de la Theàtre de la Ville din Paris. Fotografia este semnată de artistul Jean Louis Fernandez, care a încercat să surprindă momentele de transformare a chipului actorului în Mască. Noi amănunte despre această imagine vor fi relevate în momentul anunțării spectacolelor internaționale invitate în cea de-a 29-a ediție a FNT, care va avea loc între 18–27 octombrie 2019.

Lista spectacolelor selecționate în FNT 29, precum și înregistrarea întregului eveniment pot fi accesate pe www.fnt.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro