Martin Margiela: The Hermes Years – o carte-eveniment

Putini designeri au reusit sa genereze obsesiile carora le-a dat natere Martin Margiela, geniul belgian care, practic, a transformat deconstructia într-o forma de arta incepand cu anii’80, cand restul creatorilor inca se scaldau in extravagante in tonuri neon.

Estetica austera a lui Martin Margiela a schimbat pentru totdeauna cursul istoriei modei, iar discretia exemplara a artistului s-a transformat intr-o adevarata metoda de marketing.

Absolvent al mult laudatei Academii din Antwerp, Margiela nu a creat doar pentru propriul brand, ci si-a extins creativitatea si asupra unuia dintre cele mai prestigioase brand-uri de lux din lume, Hermès, intre 1997 si 2003. Aceasta perioada a muncii sale a facut obiectul unei expozitii realizate de Kaat Debo la MoMu, iar schitele, hainele si accesoriile preluate din arhiva Hermès se gasesc acum intr-un volum esential pentru orice fan al modei.

Cartea, despre care nu o sa va spun prea multe, pentru ca merita descoperita, se deschide cu un cuvant inainte semnat de jurnalista de moda Suzy Menkes, care povesteste despre impactul pe care l-a avut deconstructivismul lui Margiela in tulburii ani ’80. „Moda era atunci in perioada sa cea mai influenta si cea mai extravaganta – indrazneata si tipand pentru a fi observata. Numai o mica voce calma vorbea un limbaj diferit. In locul excesului, propunea haine deconstruite. In fata exagerarilor, propunea o eleganta calma. Orgia opulentei era inlocuita de haine care erau deliberat deconstruite cu gauri vizibile, tivuri franjurate si pantofi cu varfurile despartite.”

Propunerile de acest fel ale lui Martin Margiela au schimbat cursul modei – lucru vizibil si astazi, cand traim o perioada in care avantul sau conceptual este preluat de branduri de mare succes, precum Vetements, al carui designer, Demna Gvasalia, si-a facut ucenicia in atelierul lui Margiela.

Insa schimbarile propuse de Martin Margiela, oricat de revolutionare au fost, au fost in aceeasi masura subtile.

Formarea lui in clasele Academiei din Antwerp, anii petrecuti sub ghidajul lui Jean Paul Gaultier, fondarea propriei case in parteneriat cu Jenny Meirens si participarea lui la parcursul creativ al casei Hermes (parte a carierei sale pe care o documenteaza cartea) sunt faptele unei revolutii discrete.

Colaborarea lui Martin Margiela cu Hermes, care a inceput in 1997 si a luat sfarsit in 2003, este o poveste despre cum o casa de mare traditie a considerat ca are nevoie de influenta covarsitoare a unui designer inovator. Margiela, cu indrazneala lui, a adus un suflu proaspat in lumea luxului parizian si a ajutat la redefinirea lui cu totul.

Foto: PR, Marina Faust