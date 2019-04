În mai, florescență de evenimente

Pentru a nu face alegerile și mai grele, după ce ați luat pulsul recomandărilor din ediția tipărită, mai adaug câteva posibile ținte… totul este să nimeriți măcar una. Deci, telefoane inteligente aveți, urmează doar să introduceți event-ul iar pentru cele muzicale, alerta să fie o piesă din programul de pe afiș, ceea ce, cu siguranță, v-ar plasa în centrul atenției!!

a) 05.Happy Cinema, 16.00 – „Faust' de Charles-François Gounod, transmisiune de la Royal Opera House.

Producția aparține celebrului regizor David McVicar și la a cărei premieră, 2004, rolul Margaretei a fost interpretat de Angela Gheorghiu. Această transmisie îi va avea protagoniști pe tenorul Michael Fabiano, bas-baritonul Erwin Schrott, soprana Irina Lungu (Republica Moldova), dirijor Dan Ettinger. Având la bază tragedia filosofică „Faust' de Johann Wolfgang von Goethe, Gounod compune una dintre cele mai frumoase opere scrise vreodată, atât de frumoasă încât ți se taie răsuflarea. Pentru cei mai leneși, spun că merită deplasarea în sală, numai și pentru faptul că vedeți același lucru pentru care alții au dat peste 100 de lire sterline pe un bilet. Alertă: 'Jewel Song' din Actul III.

b) 09,10. Ateneul Român, 19.00 – Filarmonica „George Enescu', dirijor Horia Andreescu, invitat solist- Eva Yulin Shen, ați mai auzit de ea? Face parte din Marele Val asiatic de pianiști inspirați de Lang Lang și Yuja Wang. E tânără, e și compozitoare, și are și un reușit CD scos cu preludiile lui Scriabin. În concert va cânta Prokofiev, nici nu mai e nevoie să menționez ce concert. Alertă: III. Allegro ma non troppo din Concertul nr 3, op 26 de Prokofiev

c) 19. Happy Cinema, 16.00 – 'Within the Golden Hour – New Cherkaoui – Flight Pattern', transmisiune ROH-Royal Ballet

Baletul nu putea lipsi. Dar ce balet! Un triple bill cu coregrafii semnate de unii dintre cei mai buni coregrafi ai momentului: Sidi Larbi Cherkaoui, Crystal Pite, Christopher Wheeldon. Distribuția îi va cuprinde pe aproape toți prim-balerinii Royal Ballet, în ceea ce se numește întâlnire de 5 stele sau, mai bine zis, galactică: Cuthbertson, Stix-Brunell, Lamb, Muntagirov, Hirano, Campbell, Vassilev, Osipova, Cowley, Ball, McNally, Sambé. Unmissable. Alertă: Ezio Bosso – ' Thunders and Lightnings'

d) 30,31 Ateneul Român, 19.00 – Filarmonica „George Enescu', dirijor Alessandro Crudele, invitat solist- Roman Kim sau cum se poate termina en

fanfare o lună din viața oricui. Pasionatul și carismaticul violonist și compozitor revine la București pentru o nouă demonstrație de virtuozitate, cum altfel decât cu un concert de N. Paganini. Cu siguranță, un nou moment în care te poți scufunda în muzică, la propriu. Alertă: Partea a 3-a Rondo: Allegro Spiritoso – Concertul nr 1, op. 6 de N. Paganini

Momentele sublime pot fi completate cu artă contemporană de la MNAC. Proaspăt inaugurate, expozițiile temporare trebuie să se regăsească, undeva, pe agendă. Pentru luna mai, pe lângă expoziția prezentată deja în ediția tipărită, o mai puteți adăuga și pe aceasta:

Yvonne Hasan (până pe 19 iunie). Artist, profesor și istoric de artă, lucrările sale sunt nu numai o încântare pentru suflet și minte, dar și o unică oportunitate de a afla că abstractismul nu este un lucru interzis. Probabil și datorită formației pedagogice, în lucrările sale citim ca într-un manual.

Text: Dana Cristescu

Foto: arhive personale, afise site, Cornel Lazia

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK