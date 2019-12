Maggie Marilyn, designerul care vrea să schimbe lumea

Anul trecut am decis să studiez și să vorbesc despre moda sustenabilă, dar să și port cât mai multe piese realizate în mod etic. Din păcate, nu există mulți designeri care fac modă în acest fel, este o știință nouă și complicată. Pe tânăra neo-zeelandeză, de doar 24 de ani, am cunoscut-o la Paris și nu voi uita niciodată entuziasmul și chipul său plin de fericire atunci când îmi vorbea despre brand-ul ei sustenabil, Maggie Marilyn. M-am îndrăgostit pe loc de blazere sale structurate și de rochiile fluide retro și moderne în același timp, care nu mai au nevoie de nici un artificiu. Dar cel mai mult m-am amorezat de felul lui Maggie de a fi, de ideile ei noi și de siguranța pe care o are că industria modei se va schimba. Și chiar așa este! Curajul și determinarea ei vor influența alți tineri designeri și în scurt timp totul va arăta diferit în lumea glamour a modei.

ELLE: Când și cum a început interesul tău pentru modă? Știu că orașul tău natal din Noua Zeelandă nu este neapărat cunoscut pentru modă. Te rog spune-mi mai multe despre educația ta și ce importanţă a avut aceasta pentru designerul care ai devenit.

MAGGIE MARILYN: Am crescut în Bay of Islands, o regiune rurală și de coastă din Noua Zeelandă, așa încât aprecierea mea pentru lumea naturală și dorința de a proteja mi-au fost înrădăcinate, au venit de la sine. Pentru mine nu a existat nici o îndoială că, dacă urma să îmi fac propriul brand, acesta trebuia să fie unul care să pună oamenii și planeta înaintea oricărei decizii. Îmi amintesc că mă uitam la Sex and the City şi eram pur și simplu captivată de New York și de lumea modei. Capacitatea modei de a le da femeilor putere în viața lor de zi cu zi nu este de subestimat!

ELLE: Cine este femeia pentru care creezi? Cum arată ea, ce face, care sunt valorile ei?

M.M.: Femeia Maggie Marilyn este încrezătoare, blândă, dar fermă, mai ales când vine vorba despre valorile în care crede. Nu se teme să spună adevărul și crede că totul e posibil. Ea poate fi o activistă, o războinică eco, mamă, fiică, artistă, profesoară sau prietenă. Nu am neapărat un anume model de femeie pentru care creez; a fi femeia Maggie Marilyn este despre cum te simţi.

ELLE: Ai doar 25 de ani și creațiile tale sunt cunoscute în toată lumea. Care este rețeta succesului tău? Cum ai ajuns în acest punct?

M.M.: Nu există o rețetă pentru succes, însă cred că este nevoie de pasiune, hotărâre și o motivaţie incredibil de puternică. Motivația mea este să fac diferența într-o industrie care este gata pentru schimbare, să arăt că stilul și sustenabilitatea pot coexista și că ele pot educa persoanele din comunitatea noastră, oferindu-le, în acelaşi timp, curajul de a lua decizii puternice. Această convingere îmi dă putere în viața de zi cu zi. Nu aș fi putut face asta singură, însă. Maggie Marilyn nu ar fi brand-ul care este astăzi fără echipa mea incredibilă. Ei sunt cei mai optimişti oameni și pot împărtăși cu ei hotărârea mea de a face o schimbare.

ELLE: Te consideri norocoasă? Există o persoană-cheie care te-a îndrumat în cariera ta? Ai vreun mentor?

M.M.: Nu cred în noroc, cred că îți construiești propriul noroc prin multă muncă și ambiția de a nu renunța niciodată. Sunt atât de norocoasă că am o familie uimitoare și că am un mentor în persoana tatălui meu. Cred că aş fi pierdută fără el. Există şi câteva femei incredibile care mă inspiră, precum Cleo Wade, Michelle Obama, Ellen McArthur, ca să menționez doar câteva.

ELLE: S-a schimbat ceva în percepția ta și în designul tău de când nu mai creezi doar pentru Noua Zeelandă și Australia, ci pentru întreaga planetă?

M.M.: Să creez pentru multe femei, din multe țări, parte a mai multor culturi, este ceva ce am întotdeauna în minte atunci când gândesc o colecție. Este foarte important pentru mine ca fiecare clientă a mea să își găsească câte o piesă care să îi facă inima să bată mai tare, oriunde s-ar afla!

ELLE: Ce rol crezi că joacă Instagram-ul în ziua de azi? Care este principalul tău canal de comunicare cu clienții din toată lumea?

M.M.: Instagram ne dă posibilitatea să ne conectăm cu membrii familiei Maggie Marilyn din întreaga lume și ne oferă o platformă pe care putem împărtăși viziunea si valorile noastre, astfel încât să putem crea schimbarea pe care ne-o dorim. Într-o lume digitală, Instagram are puterea să creeze schimbări majore, rapid, pe plan global. Reunește oameni cu aceleași valori și opinii, care au ceva de spus, și le oferă platforma potrivită pentru a se putea exprima.

ELLE: Ce piesă îți place să creezi? Și de ce?

M.M.: Cu siguranță, blazerul este întotdeauna prima piesă cu care încep colecția pentru fiecare sezon. Odată ce am realizat tiparul perfect, totul se potrivește. Ador felul în care te face să te simți un blazer: puternică și gata să schimbi lumea!

ELLE: Ce piesă din colecția ta se vinde cel mai bine și care crezi că este motivul pentru care se vinde ea așa de bine?

M.M.: Blazerele și rochiile sunt în topul vânzărilor, iar pentru mine acest lucru este de la sine înțeles. Îmi place relaxarea pe care ți-o conferă o rochie perfectă. Nu trebuie să te gândești prea mult dimineața, ci doar să alegi o pereche de pantofi superbi, un ruj roșu și ești gata să îți începi ziua. Eu sunt foarte ocupată și știu că și clientele noastre sunt la fel! Mă gândesc la asta când creez o piesă vestimentară, la cum le pot face pe femeile care îmi poartă creațiile să se simtă cât mai bine cu minimum de efort. Toate piesele sunt concepute astfel încît să poată fi combinate ușor între ele, indiferent de sezon.

ELLE: Este stilul tău personal în același registru cu estetica brand-ului tău?

M.M.: Absolut! Maggie Marilyn este în mod clar o extensie a persoanei mele. Sunt inspirată de culoare, de modul în care nuanța perfectă de verde te poate face să te simți bine, sau de felul în care rozul perfect te poate face să te simți puternică. Îmi place, de asemenea, să mă îmbrac în acord cu starea mea de spirit. Dacă mă simt mai masculină, voi alege un blazer, un tricou, o pereche grozavă de jeanși boyfriend și teniși. Cam așa arată ținuta mea de zi cu zi.

ELLE: Cum ai luat decizia ca brand-ul Maggie Marilyn să fie unul sustenabil? Nu mulți designeri, nici măcar cei consacrați, au luat această decizie.

M.M.: Cu ajutorul studiilor mele am dat la o parte perdeaua de fum glamour a modei și am realizat că această industrie trebuie reparată, și asta rapid. Am avut de ales între a întoarce spatele modei sau a accepta provocarea de a construi cu pasiune un brand care arată că e posibil să protejezi și oamenii, și planeta.

ELLE: Spui pe site-ul tău că misiunea ta este de a face diferența într-o industrie care este pregătită pentru schimbare. Crezi că industria este pregătită?

M.M.: Da, cred că industria modei este pregătită pentru schimbare și, mai mult, schimbarea este necesară. Generația mea și Gen-Z sunt conștiente la modul acut de faptul că vom vedea efectele negative ale modificărilor climatice în timpul vieților noastre. Noi suntem generațiile de consumatori conștienți. Cerem transparență, responsabilitate și, în cele din urmă, schimbare. În 20 de ani, brand-urile care nu își vor fi încorporat protecția oamenilor și a planetei în modelul lor de afaceri vor avea probleme serioase.

ELLE: Cum privesc consumatorii sustenabilitatea? Care este răspunsul lor față de un brand care face acest angajament?

M.M.: Suntem onorați de sprijinul pe care îl primim de la clienții noștri minunați. Nu numai că ne susțin, dar ne și provoacă continuu și ne interoghează deciziile. Drumul nostru către sustenabilitate este unul în care ne dorim ca clienții să ni se alăture și ne place că ne trag la răspundere.

ELLE: Cât de greu este să faci modă sustenabilă? Poți să numești câteva dintre provocările cu care v-ați confruntat pe parcurs în ceea ce privește aprovizionarea, materialele și așa mai departe?

M.M.: Există multe provocări cu care ne confruntăm ca brand de modă sustenabilă și vom fi întotdeauna transparenți în legătură cu asta și cu modul în care intenționăm să le abordăm. Cele mai multe provocări provin dintr-un model pe care industria modei l-a practicat zeci de ani, un model liniar de tipul make-take-dispose (faci, iei, scapi de produs). Acest model este defectuos în sine. El funcționează fără a trata echitabil oamenii și fără a proteja planeta, fără transparență, cu uși închise și multe secrete. Aceste practici standard nu se aliniază valorilor noastre și suntem aici pentru a face lucrurile altfel. Ca brand mic, ne aflăm adesea la „mila regulilor vechi. Vom continua să facem tot ce ne stă în putere, dar este important să înțelegem că această industrie se poate transforma doar dacă schimbările se întâmplă la nivel sistemic. Pe site-ul nostru vorbim în detaliu despre provocările legate de materialele minimum necesare, despre angajamentul nostru de a produce în Noua Zeelandă, despre furnizori care să asigure calitatea fibrelor sustenabile, design versus sustenabilitate și despre lanțul de aprovizionare.

ELLE: Cum este diferită, de fapt, producția colecțiilor din materiale sustenabile față de cele nesustenabile? Îți îngreunează mersul business-ului?

M.M.: Explorăm în perma-nență folosirea noilor materiale, fie că este vorba despre mătase din petale de trandafir, de bumbac organic, de peace silk (mătase obținută fără cruzime) sau de nailon reciclat. Există multe provocări care vin odată cu explorarea materialelor nou dezvoltate. De fiecare dată când am folosit un material nou, inovator, a existat o altă dată când am fost nevoiți să înlocuim materialul inovator cu omologul său nesustenabil. Și asta se întâmplă deoarece calitatea acestuia nu corespundea standardelor noastre. Am comandat un material organic, de exemplu, care avea atâtea defecte încât a trebuit să îl returnăm și să realizăm produsul respectiv cu echivalentului lui neorganic, astfel încât acesta să își mențină calitatea pe care ne-o doream. Nu vom lansa niciodată un produs pe piață dacă știm că acesta nu poate trece testul timpului, dacă nu este sustenabil. Încercarea și eroarea constituie realitatea noastră atunci când explorăm noi materiale sustenabile, dar vom insista întotdeauna în crearea de haine frumoase dintr-un lanț de aprovizionare la fel de frumos.

ELLE: Ce planuri ai pentru brand-ul Maggie Marilyn?

M.M.: Succesul, pentru mine, se va măsura întotdeauna prin impactul pozitiv pe care îl putem avea în comunitatea și în industria noastră. Am convingerea profundă să fac lucrurile în mod diferit, să urmăresc un parcurs nou. La Maggie Marilyn credem cu toții că putem schimba lumea!

ELLE: Ce îți dă echilibru în viață?

M.M.: În afară de munca mea, îmi place să-l iau pe Honey (teckelul meu pitic) la plimbări pe plajă, să petrec timp cu prietenii și familia mea sau cu o carte bună și o ceașcă de ceai. Să am timp de relaxare și să mă deconectez este atât de important…

ELLE: De unde te inspiri?

M.M.: Natura este, cu sigu-ranță, locul de unde îmi iau inspirația. Mă aduce cu picioarele pe pământ și îmi permite să mă simt cu adevărat liniștită. Când simt asta, creativitatea mea se dezlănțuie.

ELLE: Definește-ți ultima colec-ție în doar câteva cuvinte-cheie.

M.M.: Este o colecție optimistă, liberă și care te face să te simți puternică.

Traducere: Mădălina Preda

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro