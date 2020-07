Mădălina Craiu, dincolo de „Umbre”

Nu sunt multe seriale românești care să fi avut un impact asupra culturii pop cum a avut Umbre. Încă de la apariția primul sezon, care ne duce în universul periculos al lui Relu – taximetrist by day, recuperator by night –, serialul HBO a șocat și amuzat cam în egală măsură, lăsând în urmă dialoguri memorabile și situații care au devenit meme-uri. „A fost incredibil de bine primit și a dezvoltat o comunitate foarte fidelă organic. Cel mai evident a fost anul trecut la TIFF, unde la proiecția primului episod din sezonul 3 am fost întâmpinați de o sală plină cu 700 de fani”, povestește Mădălina Craiu, cea care o interpretează pe fiica lui Relu, Magda, o adolescentă nevoită să se maturizeze rapid și să-și transforme vulnerabilitățile în putere.

Mădălina Craiu făcuse și teatru, și film când s-a apucat de Umbre, dar acesta a fost primul ei proiect de televiziune. Asta înseamnă, printre altele, să fie alături de personajul său mai mult timp, iar evoluția să se petreacă firesc: „E extrem de benefic să te întorci la aceeași echipă o dată la doi ani, e un confort care te lasă să descoperi alte lucruri de fiecare dată și îți dă un sentiment de siguranță, ești într-un loc în care deja ai confirmat, echipa are încredere în tine, suntem toți acolo ca să fim mai buni cu fiecare sezon”.

Îi are ca parteneri, printre alții, pe Șerban Pavlu și Maria Obretin, cu care a avut o chimie foarte bună din prima și de la care a învățat o grămadă („Am rafinat mult din ce fac ca actriță – n.r.: de la Maria –, am învățat o formă de eficiență și un tip de concentrare foarte particular”).

2019 a fost unul plin pentru Mădălina. Pe lângă lansarea sezonului 3 din Umbre, a apărut în Mo (regia Radu Dragomir), un film extrem de sensibil și necesar despre relații de putere, abuz și formele pe care le pot lua acestea, unde joacă alături de Dana Rogoz. Despre această experiență spune că „cel mai neașteptat lucru care s-a întâmplat la proiecțiile Mo și la discuțiile ulterioare a fost dorința multor femei de a împărtăși cu noi situații similare prin care au trecut. Unele filme au abilitatea de a vulnerabiliza publicul și a trezi traume care păreau a fi rezolvate”. Iar dacă vine vorba de teatru, e Mădălina a jucat la Green Hours, în două spectacole independente: Stă să plouă și Libretto solitudine. În prezent, lucrează la încă unul, dar momentan e secret.

