Lucruri pe care le poți face de Valentine’s Day, pentru care nu ai nevoie de un iubit

Anul acesta uită de încercarea de a iți apăra statutul de single și ieși în oraș, distrează-te.

Iată câteva lucruri pe care le poți face de Valentine’s Day, lucruri pentru care nu ai nevoie de un iubit!

1. Ia-ți cea mai bună prietenă și mergeți la un restaurant fancy ca să priviți toate cuplurile la început de relație și să comentați cât de stângaci se comportă la o astfel de întâlnire.

2. Ignoră-i pe vecinii tăi căsătoriți care îți cer să dai muzică mai încet, ba chiar dă-o mai tare, doar ca să îi enervezi.

3. Fă-ți curat în apartament în timp ce asculți pe repeat piesa “Single Ladies” a lui Beyonce.

4. Fă același lucru cu piesa lui Taylor Swift “We Are Never Getting Back Together”.

5. Și cu piesa lui Kelly Clarkson “Miss Independent”.

6. Du-te la film singură, o să îți placă mai mult decât dacă ai fi însoțită.

7. Nu te epila pe picioare 🙂

8. Folosește banii pe care i-ai fi dat pe un cadou pentru iubitul inexistent și cumpără-ți acele cizme la care visezi de mult.

9. Uită-te împreună cu prietenele la câteva comedii romantice și comentează sarcastic fiecare scenă în parte.

10. Dormi cât de mult poți, ai nevoie de sooooomn.

11. Fă o listă cu toate filmele nominalizate la Oscar și dă-le o notă după cât de sexy sunt actorii principali.

12. Recunoaște că încă ai ieși la o cafea cu Leo, dar nu cel din Titanic, acum l-ai alege pe cel din The Revenant.

13. Câștigă aprecierea prietenilor tăi oferindu-te să ai grijă de copilul lor în timp ce ei ies la o cină romantică de care nu s-au mai bucurat de luni de zile.

14. Uită-te la documentare pe Netflix, în timp ce stai în pat, mâncând înghețată și clătite.

15. Descărcă aplicația Tinder.

16. Prefă-te că tu chiar ai fi vrut să ieși cu Paul instalatorul, care se crede doctor docent.

17. Șterge Tindeeeeeer.

Practic, tot ce trebuie să faci este să uiți de Valentine’s Day și să te comporți normal, că într-o zi obișnuită, nu de alta dar gândește-te cât de multă ciocolată poți cumpăra la jumătate de preț a doua zi.

Text: Andreea Pacioras

Foto: PR

