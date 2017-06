Lucruri despre care cuplurile fericite vorbesc intotdeauna

Vorbesc despre lucruri importante sau doar cat sa mentina o conversatie? Care este secretul fericirii in relatie pana la urma?

Unul dintre avantajele de a fi implicata intr-o relatie serioasa este abilitatea de a discuta subiecte pe care in mod normal ai evita sa le discuti la primele intalniri.

In urma unui studiu, s-a confirmat faptul ca oamenii sunt mai fericiti atunci cand petrec timp discutand despre lucruri interesante decat atunci cand subiectul principal este doar vremea.

Urmeaza sa prezentam cele 9 lucruri despre care cuplurile fericite aleg sa vorbeasca in mod regulat.

Momente jenante

Nu ar trebui sa iti fie frica sau rusine sa abordezi subiectul, daca nu ai facut-o inca. Ai putea chiar sa fii surprinsa si sa aflii ca povestile lui sunt chiar mai stanjenitoare decat ale tale. Si pana la urma, daca nu le vei impartasi cu partenerul tau atunci cu cine? Iti garantam ca o sa va distrati.

Punctele de vedere politice

Nu este nevoie sa fiti de acord unul cu celalalt, cu toate ca ar ajuta. Insa o relatie de calitate permite fiecarui partener sa aiba propriile opinii si principia, fara a lua in mod personal puntele de vedere ale celuilalt. Deci, ce parere ai spus ca ai despre ultimele alegeri?

Fricile si nesigurantele

Nu, nu ne referim la fobii. Atunci cand am deschis subiectul despre frici, ne gandeam la ceea ce nu iti da liniste, ce te preocupa si nu poti dormi uneori din aceasta cauza? Ce anume ai vrea sa schimbi la tine, sa imbunatatesti? Prin a-ti permite sa fii vulnerabil in fata partenelui, risti a fi judecat, dar ceea ce este si mai important este ca ai putea avea sansa de a fi inteles mult mai bine si cu siguranta acest lucru o sa va uneasca si mai tare.

Povestile despre copilarie

Ce poate fi mai frumos decat o seara racoroasa de vara pe care tu si partenerul tau o petreceti impreuna povestind despre copilariile voastre? Sunt atatea intrebari de pus, despre cum era el ca si copil, era baiatul prietenos sau batausul cartierului? Ce fel de jocuri ii placea sa se joace sau cum era in primii ani de scoala? Este un subiect perfect pentru a rade si pentru a va cunoste mai bine si desigur o modalitate perfecta de a-ti da seama de experientele care l-au modelat, astfel incat sa ajunga barbatul care este azi.

Relatiile anterioare

Acesta este un subiect mai sensibil, deoarece nimeni nu vrea sa isi auda partenerul povestind despre cat de bine se simtea cu fosta prietena. Insa, cu putin practica, cuplurile fericite invata cum sa deschida acest subiect si sa povesteasca despre acestea si de ce anume s-a terminat, insa fara a aduce comparatii cu relatia actuala.

Citeste si:

De ce insala chiar si partenerii din cele mai fericite cupluri

Familia

Atunci cand ai ocazia sa vezi cum se comporta si cum vorbeste despre parintii sau fratii/surorile lui este o ocazie perfecta sa iti dai seama ce parere are el despre acest concept familial. Cu atat mai mult, daca intentionezi sa intemeiezi o familie cu partenerul tau, aceasta conversatie te va ajuta sa iti dai seama daca si el vrea acelasi lucru sau nu. Insa, poate fi si un subiect amuzant, cu totii avem povesti amuzante din vacantele petrecute cu familia.

Evenimentele prezente

In zilele noastre este destul de dificil sa fii la curent cu tot ceea ce se intampla in jur. Tocmai de aceea, este placut sa poti sa aflii mai mult despre interesele partenerului si sa dezvoltati acest subiect, pentru ca poti avea sansa sa descoperi foarte multe lucruri despre acesta. Fie ca este interesat de cum mai merge economia tarii sau este implicat in actiuni umanitare, este placut sa abordati acest subiect si cine stie, poate chiar il vei ajuta sa faca un pas important pentru cariera lui.

Filmele preferate

Chiar daca poate ti se poate parea un subiect cam superficial comparativ cu interesele prorprii sau fricile fiecaruia, acesta este un subiect cat se poate de popular si abordat de fiecare data de catre cupluri si este considerat un subiect destul de profund. Astfel ca, puteti avea gusturi comune sau nu, insa oricum va fi distractiv. Puteti organiza chiar seara filmelor si sa va vizionati filmele preferate sau chiar pe cele pe care le detestati, pentru amuzament, desigur.

Viitor

Acest subiect nu trebuie considerat infiorator, ci mai degraba extrem de placut. Cat de interesanta poate fi o conversatie in care discutati despre planuri, idei, dorinte, aspiratii? Ce anume il umple de energie sau unde se vede peste cinci ani? Nu trebuie sa va ganditi la familie sau copii, ci doar individual, daca asta doriti. Ce plan aveti acum, astfel incat peste 5 ani sa deveniti persoana la care visati?

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Imaxtree